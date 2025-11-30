Aeroportul din Vilnius, din nou blocat din cauza unor baloane suspecte. Lituania acuză un „atac hibrid” orchestrat de Belarus

Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat duminică că a suspendat temporar operațiunile după ce în spațiul aerian au fost observate obiecte suspecte, posibil baloane, cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian în statul baltic, notează Reuters.

În ultimele luni, aviația europeană s-a confruntat în repetate rânduri cu haos provocat de apariții sau incursiuni ale dronelor, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles, iar aeroportul din Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie.

Lituania a afirmat că baloane meteorologice folosite de traficanți sunt utilizate pentru a transporta țigări de contrabandă și îl acuză pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, că permite această practică, catalogând-o drept o formă de „atac hibrid”.

În octombrie, Lituania a închis ambele puncte de trecere de la granița cu Belarus din cauza baloanelor, însă le-a redeschis săptămâna trecută, după ce perturbările din traficul aerian păreau să se fi oprit.

Lukașenko a numit închiderea frontierei o „escrocherie nebună”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei și că inaugurează o nouă eră a divizării prin sârmă ghimpată.

