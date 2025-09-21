Aeroportul Otopeni, gol și retro, cum nu l-ai mai văzut. Richard Nixon a fost primit aici cu fast înainte să fie terminată construcția

Gol și retro - Aeroportul Otopeni, cum nu l-ai mai văzut. Primul nume mare care a călcat în el fost Richard Nixon, înainte să fie terminată construcția | Foto credit: Arhiva Uniunii Arhitecților din România.

Aeroportul fanion al Bucureștiului socialist a fost inaugurat cu surle și trâmbițe în aprilie 1971.

Până în 1965, la Otopeni exista doar o bază aeriană militară care avea o pistă de 1200 m. Creșterea traficului aerian, asigurat până atunci în exclusivitate de aeroportul Băneasa, impunea construirea unui nou aeroport.

Lucrările au vizat, în principal, modernizarea pistei existente, astfel încât să permită aterizarea avioanelor de mare capacitate, prelungirea ei până la 3500 m, depășind astfel pista aeroportului Orly din Paris, și construirea unei aerogări pentru pasageri.

Pe 13 aprilie 1970, “Aerogara Internațională Otopeni” era inaugurată cu mare pompă de Nicolae Ceaușescu și conducerea de partid și de stat. Avea cu instalații electrice speciale, de încălzire și ventilație, frigorifice și electro-acustice, scări rulante, toalete plăcut mirositoare și benzi transportoare.

B365.ro reface povestea aeroportului Otopeni, de la începuturile cu banchete și fotolii elegante, cu ferestre uriașe și spații generoase, dar toate pustii.