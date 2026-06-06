Imagini cu aerul condiționat adus cu elicopterul la Filarmonica din Sibiu. Cum explică managerul instituției intervenția

Locuitorii din centrul Sibiului au asistat sâmbătă dimineață la o intervenție mai puțin obișnuită la sediul Filarmonicii, unde un elicopter a fost folosit pentru a aduce noile echipamente de climatizare, potrivit Turnul Sfatului.

Operațiunea a făcut parte dintr-un proiect de modernizare a sistemului de răcire a clădirii, care presupune montarea unor echipamente de tip chiller pe terasele superioare.

Investiția face parte dintr-un proiect finanțat de Consiliul Județean Sibiu. Astfel, după finalizarea procedurii, Sala Thalia va avea în premieră o instalație modernă de aer condiționat, potrivit sursei citate.

Clădirea Filarmonicii de Stat Sibiu, amplasată într-un turn din secolul al XVI-lea, a funcționat până acum fără un sistem modern de aer condiționat.

De ce s-a folosit elicopterul?

Reprezentanții filarmonici au explicat că folosirea unui elicopter a fost impusă de schimbările urbanistice din zonă, care făceau imposibilă folosirea unei macarale pentru ridicarea noilor echipamente.

„A trebuit să facem această operațiune, inițial gândindu-ne la o mare macara care să ridice instalațiile și să le schimbe. Doar că în jurul clădirii nu se mai poate monta o macara, așa cum a fost în 2004. S-au plantat copaci, vegetație, a apărut un parculeț. Și atunci singura soluție prin care să putem să schimbăm instalațiile a fost un elicopter”, a explicat Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de stat Sibiu, de la fața locului, citat de Sibiu Independent.

Întrebat cât de inedită a fost intervenția, managerul Filarmonicii a spus că ideea folosirii unui elicopter a apărut în urma discuțiilor cu echipele implicate.

„A fost foarte inedit, pentru că în discuții am zis cum să facem și cu toții am văzut filme și am zis: de ce nu un elicopter? Acum, în Europa asta se practică. Ne bucurăm că am putut să facem și aici și mulțumim echipei care s-a ocupat”, a adăugat acesta.