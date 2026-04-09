Afacere de milioane la SRI: Firma unui fost ofițer a încasat 4,5 milioane de lei din contracte cu serviciul secret

Opt unități militare ale Serviciului Român de Informații (SRI) au oferit sute de contracte pentru echipamente IT unei firme reprezentate de un fost director economic din cadrul serviciului. Societatea, cu profil imobiliar, a încasat astfel peste 4,5 milioane de lei, majoritatea prin achiziții directe, arată o investigație Public Record.

Călin Alexandru Bădărău a fost angajat în două unități militare ale SRI până în anul 2021, când a trecut în rezervă la vârsta de 52 de ani. După pensionare, el a devenit director economic la firma Atheneum Group SRL, societate care are ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor și numără doar doi angajați.

Public Record scrie că unitățile militare în care a activat Bădărău au început să cumpere constant produse IT de la Atheneum Group imediat după trecerea acestuia în rezervă. Mai exact, compania a încasat peste 4,5 milioane de lei, majoritatea de la un singur client: SRI.

Deși firma are profil imobiliar, a vândut SRI-ului o gamă largă de dotări: de la laptopuri și licențe software, până la camere GoPro sau servicii Starlink.

14 achiziții în mai puțin de o oră

Datele din sistemul de achiziții publice arată că majoritatea celor 4,5 milioane de lei au fost încasați prin sute de comenzi mici, de tip „offline”. Această procedură permite instituțiilor să cumpere fără licitație sau competiție publică.

Un exemplu dat de Public Record este ziua de 8 iulie 2025, când SRI a făcut 14 achiziții de la această firmă în mai puțin de o oră. În total, opt unități militare ale serviciului au semnat contracte cu Atheneum Group, printre care Institutul pentru Tehnologii Avansate și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, mai scrie sursa citată.

Pe lângă rolul din cadrul Atheneum Group, Călin Alexandru Bădărău ocupă în prezent funcția de director general administrativ adjunct la Universitatea din București și figurează ca director economic în alte 17 firme. Potrivit declarației de avere, acesta încasează o pensie de serviciu de peste 13.000 de lei pe lună.

Investigația Public Record arată că și soția acestuia a lucrat, până în 2023, în cadrul serviciilor secrete, unde a ocupat o funcție de contabilă.

Reacția SRI

Serviciul Român de Informații a transmis publicației de investigații că toate contractele au fost încheiate „în conformitate cu prevederile legislației în vigoare” și că ia „toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese”.

La rândul său, Bădărău a declarat că nu poate exprima un punct de vedere cu privire la contractele cu Atheneum Group, susținând că deciziile au aparținut foștilor colegi: „Ulterior trecerii în rezervă, inițierea și derularea achizițiilor publice la nivelul acestor 2 unități militare au fost asigurate de către personalul activ din cadrul acestora”.