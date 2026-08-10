Afacerile externe ale lui Trump au explodat: 60 milioane de dolari din licenţiere imobiliară, în principal din proiecte din Golful Persic

Afacerile internaţionale de licenţiere imobiliară ale preşedintelui american Donald Trump au crescut spectaculos în primul an al celui de-al doilea mandat, generând venituri de 59,5 milioane de dolari în 2025, pe măsură ce dezvoltatori din întreaga lume au plătit pentru a utiliza numele Trump pentru turnuri rezidenţiale de lux, terenuri de golf şi staţiuni.

Veniturile din licenţiere externă au crescut cu 71% faţă de 2024 şi au fost de aproape zece ori mai mari decât în 2023, potrivit unei analize CNBC a declaraţiei financiare anuale a preşedintelui, scrie News.ro.

Expansiunea a fost alimentată în mare măsură de proiectele din Golful Persic. Peste 60% din veniturile externe din licenţiere au provenit din această regiune, unde piaţa proprietăţilor asociate unor mărci de lux sau celebrităţi este în plină dezvoltare.

Creşterea afacerilor vine după ce Trump Organization a renunţat la angajamentul din primul mandat al lui Trump de a nu încheia noi acorduri în străinătate. Actuala politică de etică a grupului interzice noi tranzacţii importante direct cu guverne străine, dar permite acordurile cu companii private din alte ţări.

Patru companii de licenţiere afiliate Trump, care nu apăreau în declaraţia financiară din 2024, au generat 20,25 milioane de dolari în 2025, reprezentând 82% din creşterea veniturilor. Alte cinci companii de licenţiere, declarate anterior inactive, au generat încă 9,64 milioane de dolari.

Arabia Saudită şi Emiratele, principalele surse de venit

O mare parte din bani au provenit de la doi dezvoltatori imobiliari din Golf: grupul saudit Dar Al Arkan, împreună cu divizia sa internaţională Dar Global, cu sediul în Dubai, şi dezvoltatorul emiratez Damac.

Trump a raportat venituri de 25,8 milioane de dolari asociate proiectelor Dar Al Arkan şi Dar Global şi alte 11,3 milioane de dolari din proiecte legate de Damac.

În cadrul acestui model de afaceri, Trump Organization nu trebuie să finanţeze şi să construiască proprietăţile. Dezvoltatorii locali suportă în general investiţia, iar compania familiei Trump încasează taxe pentru dreptul de utilizare a numelui şi, în unele cazuri, pentru administrarea proiectelor.

Piaţa este deosebit de profitabilă în Golf. Numai în Dubai, volumul tranzacţiilor cu locuinţe asociate unor mărci celebre a crescut cu 26% în primele nouă luni din 2025 faţă de perioada similară a anului precedent, iar valoarea vânzărilor a avansat cu 51%.

Compania Damac îi plăteşte milioane lui Trump şi investeşte masiv în SUA

Relaţia cu dezvoltatorul imobiliar Damac Properties se află în centrul preocupărilor exprimate de experţii în etică citaţi de CNBC.

Cele 11,3 milioane de dolari din venituri de licenţiere asociate Damac includ două taxe de câte 5 milioane de dolari legate de proiecte ale companiei în Abu Dhabi, chiar dacă Trump Organization nu are încă dezvoltări active acolo. Astfel de plăţi sunt posibile deoarece dezvoltatorii pot achita în avans sau în diferite etape dreptul contractual de a utiliza marca Trump.

În acelaşi timp, Damac urmăreşte o extindere majoră în Statele Unite.

În ianuarie 2025, fondatorul companiei, miliardarul Hussain Sajwani, a apărut alături de Trump la Mar-a-Lago şi a anunţat intenţia de a investi cel puţin 20 de miliarde de dolari în centre de date din SUA.

Trump a lăudat atunci investiţia şi a declarat că firmele care investesc cel puţin 1 miliard de dolari vor beneficia de proceduri accelerate pentru aprobările de mediu şi de reglementare.

Şase luni mai târziu, Trump a semnat un ordin executiv prin care agenţiile federale au primit instrucţiuni să accelereze autorizarea centrelor de date eligibile şi a infrastructurii energetice necesare acestora. Măsura are aplicabilitate generală, iar Damac a avansat ulterior cu un proiect important care ar putea beneficia de procedurile accelerate şi de alte forme de sprijin prevăzute de ordin.

Până în decembrie, o subsidiară Damac plătise 36,5 milioane de dolari pentru un teren din apropiere de Canton, Ohio, destinat unui posibil centru de date. Aceeaşi proprietate, formată din opt parcele, fusese tranzacţionată pentru 8,55 milioane de dolari cu doar două zile înainte, potrivit registrelor imobiliare citate de CNBC.

CNBC precizează însă că nu a găsit dovezi că plăţile Damac către afacerile lui Trump au influenţat ordinul executiv sau că preşedintele a intervenit în favoarea companiei. Experţii în etică susţin totuşi că suprapunerea intereselor financiare private cu politicile administraţiei creează cel puţin aparenţa unui conflict de interese.

Fiul lui Hussain Sajwani a cumpărat şi mega-iahtul Amadea de la guvernul SUA

Relaţiile familiei Sajwani cu Statele Unite au atras atenţia şi dintr-un alt motiv. Abbas Sajwani, fiul lui Hussain Sajwani, a cumpărat de la guvernul american mega-iahtul Amadea pentru 187 de milioane de dolari.

Vasul fusese confiscat în cadrul sancţiunilor împotriva oligarhilor ruşi şi fusese evaluat anterior la peste 300 de milioane de dolari.

Qatar: milioane pentru marca Trump şi un proiect legat de stat

În Qatar, Trump a declarat 5,25 milioane de dolari din licenţiere pentru proiectul unui club de golf Trump şi al unor vile de lux dezvoltate de Dar Global.

Contractul este încheiat cu un dezvoltator privat, însă proiectul face parte din dezvoltarea de coastă Simaisma, coordonată de Qatari Diar, companie imobiliară creată de fondul suveran al Qatarului şi prezidată de ministrul municipalităţilor din această ţară.

Momentul acordului a atras, de asemenea, atenţia experţilor.

Dar Global şi Qatari Diar au anunţat proiectul cu marca Trump la 30 aprilie 2025, cu aproximativ două săptămâni înainte ca preşedintele american să viziteze Doha în cadrul primei mari deplasări externe a celui de-al doilea mandat. În timpul vizitei au fost anunţate importante acorduri în domeniul aviaţiei, apărării şi economiei între SUA şi Qatar.

CNBC precizează din nou că nu a găsit dovezi că proiectul Trump a influenţat aceste acorduri. Criticii susţin însă că situaţia ridică întrebări inevitabile atunci când bani proveniţi dintr-un proiect conectat la un stat străin ajung la afacerea privată a unui preşedinte în timp ce acel stat negociază acorduri importante cu administraţia sa.

Oman: un alt proiect în care apare o companie de stat

O situaţie asemănătoare există în Oman.

Trump a raportat aproape un milion de dolari din venituri de licenţiere asociate proiectului Aida, dezvoltat printr-o societate mixtă între Dar Global şi Omran Group, compania de stat responsabilă de dezvoltarea turismului în Oman.

Astfel, deşi contractele de licenţiere pot fi încheiate formal cu dezvoltatori privaţi, proiectele din Qatar şi Oman implică terenuri, investiţii sau parteneri controlaţi de stat.

Experţii citaţi de CNBC susţin că, în statele din Golf, delimitarea dintre o mare companie privată şi guvern poate deveni dificilă, având în vedere rolul fondurilor suverane, al companiilor de stat şi al familiilor regale în economie.

Vietnam: 5 milioane de dolari în timp ce Hanoiul negocia tarifele cu Washingtonul

Veniturile externe ale lui Trump nu provin numai din Golf.

În Vietnam, preşedintele american a raportat 5 milioane de dolari asociate unui proiect de golf din apropierea capitalei Hanoi, evaluat la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Proiectul a avansat în perioada în care autorităţile vietnameze negociau cu administraţia Trump pentru a evita un tarif american de 46% asupra produselor din Vietnam.

La ceremonia de începere a lucrărilor din mai 2025, premierul vietnamez de atunci, Pham Minh Chinh, a participat alături de Eric Trump şi a afirmat că vizita acestuia a determinat autorităţile să accelereze proiectul.

Şi în acest caz, CNBC precizează că nu a identificat dovezi că proiectul Trump a influenţat negocierile privind tarifele sau nivelul taxelor impuse ulterior produselor vietnameze.

Experţii ridică problema conflictelor de interese

Extinderea afacerilor externe ale familiei Trump a readus în discuţie separarea dintre funcţia publică a preşedintelui şi interesele sale financiare private.

Unii dintre dezvoltatorii care plătesc pentru utilizarea numelui Trump urmăresc simultan investiţii importante în Statele Unite, aprobări guvernamentale sau relaţii economice şi diplomatice favorabile cu Washingtonul. Alte proiecte cu marca Trump depind de terenuri de stat, investiţii suverane sau parteneriate cu firme controlate de guverne străine.

Organizaţiile pentru etică publică citate de CNBC consideră că situaţia creează o suprapunere fără precedent între puterea politică a preşedintelui şi averea sa privată.

Scott Greytak, director executiv adjunct al Transparency International U.S., susţine că guvernele străine şi companiile conectate politic au acum o modalitate foarte vizibilă de a direcţiona bani către afacerile preşedintelui.

CNBC subliniază însă că nu a identificat dovezi că vreuna dintre plăţile de licenţiere a influenţat o decizie a administraţiei, că vreun dezvoltator a primit tratament preferenţial sau că Trump a intervenit în numele unei companii.

Trump Organization respinge acuzaţiile privind conflictele de interese

Trump Organization susţine că funcţionează „complet separat de preşedinţie”, respectă legislaţia privind etica şi conflictele de interese şi utilizează un consilier extern în materie de etică pentru a preveni asemenea situaţii.

Casa Albă nu a răspuns direct întrebărilor CNBC privind acordurile externe ale familiei Trump, dar a declarat că „singurul interes special” care ghidează deciziile preşedintelui este „interesul poporului american”.

Administraţia a indicat, de asemenea, investiţii promise şi acorduri comerciale, de apărare, aviaţie şi tehnologie în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, anunţate în timpul vizitei lui Trump în Golf din mai 2025.

Întrebări constituţionale încă fără răspuns

Proiectele din Qatar şi Oman ridică şi o problemă juridică mai amplă privind clauza constituţională referitoare la beneficiile primite din partea statelor străine, care interzice oficialilor federali să accepte anumite avantaje din partea unor state străine fără acordul Congresului.

Problema este dacă plăţile efectuate prin intermediul unui dezvoltator privat pot fi atribuite unui stat străin atunci când o companie controlată de guvern deţine terenul, finanţează proiectul sau participă la dezvoltarea acestuia.

Instanţele americane nu au soluţionat definitiv această problemă. Curtea Supremă a respins în 2021 mai multe procese din primul mandat al lui Trump privind această clauză, după ce acesta a părăsit funcţia, fără să se pronunţe asupra fondului cauzelor.

Astfel, creşterea spectaculoasă a veniturilor externe ale lui Trump deschide o dezbatere care depăşeşte performanţa comercială a mărcii sale. În centrul controversei se află faptul că 59,5 milioane de dolari au intrat într-un singur an în afacerile de licenţiere ale preşedintelui din proiecte externe, în timp ce o parte dintre companiile şi statele implicate au, simultan, interese economice sau diplomatice importante în relaţia cu administraţia americană.