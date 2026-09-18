AfD vrea reluarea gazului rusesc pentru Germania și pregătește o întâlnire cu trimisul lui Putin

Principalul emisar economic al lui Vladimir Putin și conducerea partidului Alternativa pentru Germania (AfD) au început pregătirile pentru a se întâlni anul viitor ca să discute despre reluarea furnizării de gaz rusesc, au declarat două persoane familiarizate cu planul pentru Reuters.

La întâlnire, care ar putea avea loc cel mai devreme în martie, vor participa Kirill Dmitriev, consilierul lui Putin și cel care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei, și co-liderii AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla, conform uneia dintre surse.

Deși este cel mai popular partid în sondaje, AfD nu guvernează în Germania, astfel că eventuala reuniune ar fi una simbolică. Recent, formațiunea a obținut o victorie majoră la alegerile din landul Saxonia-Anhalt și se pregătește pentru un nou test electoral, duminică, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

Sursa a precizat că întrevederea se va concretiza doar dacă se ajunge mai întâi la un cadru de pace între Rusia și Ucraina, iar organizatorii speră să aducă și reprezentanți ai Statelor Unite la întâlnire. Printre locațiile posibile pentru summit se numără Israel, Emiratele Arabe Unite și India, potrivit sursei.

Înaintea sancțiunilor introduse împotriva Moscovei ca răspuns la războiul din Ucraina, Rusia asigura peste o treime din importurile germane de țiței și peste jumătate din cele de gaze naturale.

Într-un interviu acordat Reuters în iunie, Weidel a pledat pentru încetarea boicotului ce vizează petrolul și gazele rusești, invocând o necesitate de a revigora o economie germană aflată în dificultate.

Organizatorii speră să participe și SUA

Organizatorii speră că la summitul dintre AfD și Rusia vor participa și emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și că în cadrul reuniunii va fi abordată și redeschiderea gazoductelor Nord Stream, a mai spus sursa citată de Reuters.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Reuters că Witkoff și Kushner nu au fost informați despre summitul propus și nici nu au fost invitați la acesta. Cei doi s-au întâlnit cu Kirill Dmitriev în această lună la Moscova, în cadrul unei deplasări în care au fost și la Kiev.

Camera de Comerț Americană din Moscova a salutat inițiativa, calificând-o drept „un pas pozitiv și oportun”.