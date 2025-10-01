Sari direct la conținut
Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata”

Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata”
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, la Kremlin, în Moscova, pe 26 septembrie 2025. FOTO: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinul a afirmat miercuri că Rusia depune și ea eforturi pentru consolidarea forțelor sale armate, când a fost întrebat despre declarația secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit căreia SUA trebuie să se pregătească pentru război pentru a asigura pacea, scriu Reuters, AFP și The Moscow Times.

Într-un discurs ținut marți la baza Marine Corps din Quantico, Virginia, Hegseth a declarat în fața a sute de generali și amirali de rang înalt, chemați la o reuniune urgentă, că SUA trebuie să se „pregătească pentru război” pentru a „asigura pacea”.

„Și noi preferăm să ne consolidăm forțele armate în toate modurile posibile, rămânând susținători ai păcii și deschiși la soluționarea tuturor problemelor, inclusiv a crizei ucrainene, prin negocieri diplomatice și contacte politice”, le-a spus reporterilor Dmitri Peskov.

Întrebat despre un interviu în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat publicației americane Axios că Kievul este pregătit să afirme că în viitor va încerca să-și recâștige teritoriul numai prin mijloace diplomatice, Peskov a spus că procesul de negociere a fost întrerupt.

Kievul – care a acuzat Moscova că a formulat cereri nerezonabile echivalente cu capitularea – nu pare să se grăbească să reia negocierile, a mai susținut reprezentantul Kremlinului.

Tot la Quantico, președintele american Trump a spus că este dezamăgit de liderul rus Vladimir Putin pentru că nu a acceptat să pună capăt războiului din Ucraina.

„I-am spus: «Știi, nu arăți bine. De patru ani duci un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a spus șeful Casei Albe, în cadrul discursului său adresat generalilor și amiralilor americani, reiterând astfel comentariile pe care le-a făcut într-o postare pe rețelele de socializare pe 22 septembrie, în care a sugerat că Ucraina își putea recuceri toate teritoriile ocupate.

Moscova a promis că își va continua ofensiva în Ucraina și a respins descrierea Rusiei de către Trump drept un „tigru de hârtie” cu o economie în dificultate.

Peskov le-a mai spus miercuri reporterilor că negocierile ruso-ucrainene au ajuns într-un impas, acuzând Kievul că „nu se grăbește” să continue discuțiile începute la Istanbul în această vară.

