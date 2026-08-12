After-school, bonă, bunici sau copilul singur acasă? Ce soluții au părinții copiilor din clasele primare și cât costă fiecare

Începutul anului școlar nu vine doar cu emoții, liste interminabile de rechizite și multe drumuri prin oraș în căutarea ghiozdanului „perfect”, ci și cu numeroase jonglerii logistice și calcule financiare, mai ales pentru părinții copiilor din clasele primare.

Cursurile încep, de regulă, la ora 8.00, dar în unele zile se pot termina chiar și la 10.30. În școlile care nu au suficient spațiu, există clase al căror program începe la 11.00 sau la 12.00. Părinții trebuie, așadar, să găsească o soluție pentru orele în care copilul nu este la școală, iar ei sunt încă la serviciu. Variante există, însă alegerea depinde în primul rând de bugetul familiei.

Copiii din clasele primare au nevoie de supraveghere, mai ales în primii ani. La intrarea în clasa pregătitoare, cei mai mulți au șase ani și nu pot rămâne singuri acasă cinci-șase ore, până când părinții se întorc de la serviciu.

De regulă, nici nu pot pleca neînsoțiți de la școală. Acolo unde regulamentul permite acest lucru, părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună o cerere prin care își asumă răspunderea pentru plecarea copilului.

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