Agenda completă a Festivalului MAMAZ: două zile dedicate echilibrului, educației și sprijinului pentru mame

Festivalul MAMAZ are loc în luna iunie și este una dintre cele mai relevante inițiative dedicate mamelor din România. Timp de două zile, pe 12 și 13 iunie 2026, evenimentul va transforma Bucureștiul într-un spațiu de dialog, învățare și conectare autentică, aducând împreună specialiști, lideri de opinie și comunități implicate activ în susținerea maternității.

Cu un program structurat în conferințe și workshopuri aplicate, Festivalul MAMAZ oferă participanților acces la teme esențiale precum sănătatea emoțională, relațiile de cuplu, dezvoltarea profesională după maternitate, educația financiară și adaptarea la noile realități tehnologice.

Programul festivalului

ZIUA 1 – Vineri, 12 iunie 2026

Conferință

• 09:30–10:00 | Cuvinte de început – Venera Predoiu (Președinte Mamaz)

• 10:00–11:00 | Identitatea în cuplu după apariția copilului – Keren Rosner

• 11:00–11:30 | Pauză

• 11:30–12:30 | Creier de mamă, ce facem cu el? – Simina Angelescu

• 12:30–14:30 | Demistificarea mitului mamei perfecte (Panel) – Urania Cremene, Alexandra Bogatu, Cătălina Bucur (Moderator: Iris Munteanu)

Workshopuri

15:00–16:00

• Sănătate: Tehnici de prim ajutor pentru mame și tați – Dr. Anita Pop

• Tehnologie: Călătorii fără stres: siguranța în trafic – Adina Foldager (Adinish)

• Finanțe & Dezvoltare: Momprenorship: de la identitate la imagine – Iris Munteanu

16:10–17:10

• Sănătate: Hrănirea bebelușului, fără vină și fără presiune – Moașa Florentina Gheorghiu (Philips Avent)

• Tehnologie: Ai o idee? Testeaz-o inteligent – Diana Tătăran

• Finanțe & Dezvoltare: Două linii pe testul de sarcină: cum creezi un plan financiar? – Banca Transilvania

Foto: Festivalul MAMAZ

ZIUA 2 – Sâmbătă, 13 iunie 2026

Conferință

• 09:30–10:00 | Cuvinte de început – Venera Predoiu (Președinte Mamaz)

• 10:00–11:30 | Jurnal de tată cu bune și rele. Maternitatea prin ochii lor (Panel) – Jean Gavril & co

• 11:30–12:00 | Pauză

• 12:00–13:00 | De la scutec la job – Ana Călugăru (eJobs)

• 13:00–14:30 | Reinserție/Reconversie profesională (Panel) – Cristian China-Birta, Alexandra Corbu, Maria Jianu, Dr. Ioana Drăgan (Moderator: Cristina Herea)

Workshopuri

15:30–16:30

• Sănătate: Cum ajuți postura postpartum? – Cristina Krljanovic (Mamisfera)

• Tehnologie: Tehnici de condus defensiv – Adina Foldager x Silviu Toma (Adinish)

• Finanțe & Dezvoltare: Brand personal – Cristian China-Birta

16:40 – 18:10 (Sănătate) / 16:40 – 17:40 (Tehnologie & Finanțe)

• Sănătate: Întărirea planșeului pelvin – Moașa Vania

• Tehnologie: Lumea în care vor crește copiii noștri: Cum îi pregătim pentru era AI – Diana Tătăran

• Finanțe & Dezvoltare: Un CV corect: cum îl faci și ce faci cu el? – Ana Călugăru (eJobs)

„Agenda acestui festival este, de fapt, o radiografie sinceră a nevoilor reale pe care le au mamele astăzi. Ne-am dorit să aducem la aceeași masă specialiști, experiențe și soluții concrete, astfel încât fiecare femeie care participă să plece nu doar inspirată, ci și mai pregătită, mai încrezătoare și mai susținută”, spune Venera Predoiu, Președinta Fundației Mamaz.

Festivalul MAMAZ își păstrează misiunea de a transforma grija pentru mame într-o prioritate socială reală, oferind nu doar conținut valoros, ci și instrumente concrete pentru viața de zi cu zi. Agenda primei ediții reflectă nevoia tot mai mare de sprijin integrat: emoțional, educațional și practic.

Parteneri

Evenimentul este susținut de parteneri relevanți din mediul de business și cultural, care contribuie activ la dezvoltarea acestui ecosistem de sprijin:

Magic FM, Adinish, Banca Transilvania, Philips Avent, Editura For You, Edenland Park, ZYX Books, eJobs, Mamisfera, NUK, Piniale (Glamping Trio), Doctor Detergent, Symbold, TradeVille, iajob.ro, Backstage Production Group, Kit & Kin, Clinica Ecaterina, Ergobaby.

Participarea ta susține direct mamele

Fondurile obținute din vânzarea biletelor vor susține inițiativele Fundației MAMAZ dedicate sprijinirii mamelor din România. Astfel, fiecare bilet achiziționat devine o contribuție directă la dezvoltarea unei rețele reale de sprijin.

Biletele sunt disponibile online, inclusiv în variante speciale: bilete cadou, bundle-uri și oferte early bird.

Despre MAMAZ

MAMAZ este o fundație dedicată susținerii mamelor, care dezvoltă programe de suport emoțional, educație și intervenție comunitară, contribuind la construirea unui „sat urban” modern – o rețea de sprijin real pentru femei și familii.

Parteneriat media