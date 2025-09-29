Agenția rusă Tass preia pe prima pagină declarația prin care Igor Dodon a proclamat victoria opoziției la alegerile din Republica Moldova / Rezultatele arată cu totul altceva

Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu conduce detașat în numărătoarea parțială oficială și are, potrivit proiecțiilor, o majoritate în viitorul parlament. Igor Dodon, liderul socialist, citat de Tass, are altă versiune.

Liderii Blocului Patriotic au declarat victoria opoziției în alegerile din Moldova și au protestat în fața Comisiei Electorale Centrale, cerând să nu se permită nicio fraudă în centralizarea rezultatelor alegerilor, relatează corespondentul TASS.

Știrea despre Dodon era duminică noapte una dintre cele principale pe site-ul agenției publice de presă ruse Tass.

„Partidul Acțiune și Solidaritățe (PAS) a pierdut aceste alegeri și în prezent nu deține majoritatea parlamentară, în timp ce opoziția a câștigat. Acest lucru înseamnă că opoziția își poate uni eforturile și forma o majoritate parlamentară”, a declarat fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în fața mulțimii adunate, citat de Tass.

„Am venit să clarificăm Comisiei Electorale Centrale că nu vom permite fraude electorale”, a subliniat el.

Dodon a făcut aceste declarații duminică seară, când rezultatele parțiale indicau deja că PAS va câștiga alegerile, fără să mai aștepte clarificarea dimensiunii victoriei partidului aflat la guvernare.

Estimările Agora.md spuneau duminică la ora 02.00 că PAS va aduna 53 de mandate în parlamentul cu 101 locuri, în vreme ce Blocul Patriotic va avea 27 de mandate.

Potrivit Ziarul de Gardă, Dodon a chemat oamenii la protestul organizat luni, 29 septembrie, la ora 12:00, pentru a apăra „victoria poporului împotriva PAS”.

„Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile parlamentare și falsificarea și vom cere alegeri repetate”, a spus Dodon.

Guvernul de la Chișinău a acuzat în mod repetat interferența Rusiei în alegeri, susținând că Moscova a investit sume uriașe de bani pentru a desfășura campanii informaționale și pentru a recruta oameni, cu scopul de a prelua conducerea țării.

Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor, Poliția Națională a anunțat cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, „organizarea de dezordini și destabilizări” la Chișinău.