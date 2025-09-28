LIVE Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Votul s-a încheiat, apar primele cifre oficiale / Câți moldoveni au votat acasă și peste hotare

Moldovenii au votat duminică în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale, care vor stabili drumul țării prinse între Rusia și Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală începe în următoarele momente să publice rezultatele oficiale în timp real.

O echipă HotNews se află la Chișinău, de unde relatează evenimentele fierbinți ale zilei electorale.

De asemenea, corespondenta HotNews Oxana Bodnar a mers la Istanbul, unde un număr mare de cetățeni moldoveni din Turcia, dar și din Rusia au votat la aceste alegeri.

Toate evenimentele legate de desfășurarea zilei de vot au fost relatate LIVE de HotNews.

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova și evenimentele după închiderea urnelor, LIVE:

Cetățenii Republicii Moldova au votat duminică în alegerile parlamentare, un scrutin cu miză uriașă, care ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de a împinge țara spre Uniunea Europeană. Nu există un exit-poll, dar rezultatele parțiale încep să fie afișate la scurt timp după încheierea votului, la ora 21.00.

La urne se prezentaseră până la ora 21.00, în total, peste 1.590.000 de oameni, reprezentând 51,90% din totalul alegătorilor.

1.327.202 dintre aceștia au votat în Republica Moldova.

Peste hotare au votat peste 263.000 de oameni, un record pentru alegerile parlamentare și o posibilă veste bună pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu, în condițiile în care diaspora a susținut la ultimele alegeri partidul pro-european.

PAS caută majoritatea

Sondajele dinaintea votului au sugerat că PAS își poate pierde majoritatea și ar trebui să caute o coaliție cu alte partide în legislativul de 101 de locuri.

Forțele de opoziție, precum Blocul Patriotic pro-rus și alianța Alternativa, nominal pro-europeană, au curtat alegătorii nemulțumiți de prețurile ridicate, reformele lente și scepticismul față de relațiile mai strânse cu Europa.

Dincolo de aceste trei formațiuni, în parlament mai are șanse să intre și Partidul Nostru, condus de omul de afaceri Renato Usatîi.

Dacă niciuna dintre părți nu obține majoritatea în camera cu 101 de locuri, este probabil să urmeze negocieri politice dificile, cu potențial tensionat pentru Moldova.

În prezent, PAS deține 61 de mandate în parlamentul unicameral cu 101 locuri, în vreme ce Blocul Comuniștilor și Socialiștilor au 26, iar 13 deputați sunt neafiliați.

Semne de întrebare, incidente la vot și îngrijorări

A fost un scrutin tensionat, cu informații despre multe nereguli și tentative de fraudare, atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale și temeri privind organizarea de proteste violente după închiderea urnelor.

Guvernul a acuzat în mod repetat interferența Rusiei în alegeri, susținând că Moscova a investit sume uriașe de bani pentru a desfășura campanii informaționale și pentru a recruta oameni, cu scopul de a prelua conducerea țării.

Citește și Avertisment al Poliției din Republica Moldova privind pregătirea de manifestații de destabilizare

Îngrijorări există deja. În timp ce votul era în curs, un lider pro-rus a chemat la posibile proteste post-electorale, iar autoritățile au avertizat că infrastructura electorală a fost atacată cibernetic în ultimele două zile.

Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor, Poliția Națională a anunțat cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, „organizarea de dezordini și destabilizări” la Chișinău.

Maia Sandu a lansat un apel, duminică, către cetăţenii moldoveni, să meargă la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care se găsesc astăzi, arătând că Moldova este ţara lor, nu a grupării criminale Şor.

„Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a spus Maia Sandu, care a adăugat că autoritățile au informații despre transportarea ilegală a alegătorilor la secţii de votare din afara ţării, contra unor sume de bani, situaţii de alertă falsă cu bombă, cazuri în care oameni din reţeaua omului de afaceri pro-rus Ilan Şor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secţiile unde prezenţa este mare.

Avertisment asupra interferenței ruse

Președinta Maia Sandu a spus repetat că consideră alegerile ca fiind un test existențial pentru țară.

Guvernul s-a plâns de o amplă campanie rusă de influențare a votului. Sandu, care dorește ca Chișinăul să adere la UE până în 2030, a avertizat asupra consecințelor „imediate și periculoase” în cazul în care influența rusă va prevala.

Grupurile de opoziție, precum Blocul Patriotic pro-rus, au exploatat nemulțumirea alegătorilor față de problemele economice și ritmul lent al reformelor, nemulțumiri agravate de ceea ce oficialii numesc o dezinformare pe scară largă.

Cu câteva zile înainte de vot, oficialii electorali au eliminat două partide din Blocul Patriotic de pe buletinele de vot, pe fondul acuzațiilor de finanțare ilegală.

Acest pas a declanșat confuzie în ziua votului.

Buletinele de vot ștampilate în dreptul Partidului „Moldova Mare” – scos din cursa electorală – vor fi declarate nevalabile, potrivit deciziei Comisiei Electorală Centrală.

CEC a constatat imposibilitatea aplicării ștampilei „Retras” în dreptul acestui concurent electoral, întrucât procesul de votare este în plină desfășurare, scrie Ziarul de Gardă. Ștampila „Retras” se va aplica pe procesele-verbale, după ce se va încheia procesul de votare, a mai decis CEC.

Curtea de Apel Centru a respins duminică, 28 septembrie, contestația partidului Moldova Mare, condus de către Victoria Furtună, la decizia de eliminare din alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova.

Autoritățile au lansat sute de raiduri în ultimele săptămâni, vizând finanțarea ilicită a partidelor și presupusele rețele susținute de Rusia care aveau ca scop provocarea de tulburări în legătură cu votul.

Moscova a negat implicarea și afirmă că guvernul răspândește isteria anti-rusă pentru a câștiga voturi.

Igor Dodon, fost președinte și lider al Blocului Patriotic, a acuzat duminică guvernul Sandu că se pregătește să anuleze votul și a chemat susținătorii să se adune luni în fața parlamentului. El nu a furnizat nicio dovadă.