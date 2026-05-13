Agenția sanitară a UE a analizat tulpina de hantavirus care a declanșat epidemia mortală. Ce arată investigațiile preliminare

Niciun element nu sugerează că tulpina Anzi de hantavirus ar fi suferit o mutație în urma epidemiei mortale care a izbucnit la bordul unui vas de croazieră, a anunțat miercuri agenția sanitară a Uniunii Europene, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Moartea celor trei pasageri în timpul unei croaziere între Argentina și Capul Verde a stârnit îngrijorări la nivel internațional. Alți șapte pasageri au fost testați pozitiv cu acest virus, inclusiv o franțuzoaică în prezent în stare critică, în timp ce încă un caz, al optulea, este considerat „caz probabil” de infectare cu hantavirus, potrivit unei numărători realizate de agenția France Presse, scrie Agerpres.

Toți pasagerii de pe vasul de croazieră MV Hondius au fost evacuați și plasați de acum în carantină.

„Investigațiile preliminare bazate pe secvențierea completă a genomului de care dispunem sugerează că nu există niciun indiciu că acest virus se comportă diferit față de virusul cunoscut deja și care circulă în anumite regiuni ale lumii”, a declarat în fața jurnaliștilor Andreas Hoefer, de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, cu sediul la Stockholm.

„Toate secvențierile obținute până în prezent sunt practic identice, ceea ce înseamnă că a existat un singur caz de transmitere de la un animal infectat la un om”, a adăugat Andreas Hoefer, specialist în microbiologie și epidemiologie moleculară.

Boala este transmisă în general de rozătoare infectate, cel mai adesea prin urina, excrementele și saliva lor.

Testele de laborator realizate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că este vorba despre tulpina Anzi, singura tulpină de hantavirus cunoscută pentru faptul că se transmite între oameni.

Deocamdată nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva hantavirusurilor.

Persoanele infectate ar putea fi contagioase și înainte de apariția simptomelor

Directivele formulate de ECDC și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) prevăd o carantină de 42 de zile și o monitorizare constantă a persoanelor considerate cazuri de contact cu risc sporit, întrucât perioada de incubație poate să dureze șase săptămâni.

„Din cauza perioadei lungi de incubație, este posibil ca și alte cazuri să apară în perioada următoare în rândul pasagerilor care se află în prezent în carantină”, a declarat Pamela Rendi-Wagner, directoarea ECDC. „Acest lucru nu poate fi exclus”, a adăugat ea.

Gianfranco Spiteri, directorul departamentului de informații epidemiologice globale și securitate sanitară din cadrul ECDC, a declarat că riscul de transmitere virală este mai ridicat la persoanele care prezintă deja simptomele bolii.

El nu a exclus totuși nici ipoteza că persoanele pot fi contagioase și în ultimele zilele înainte de apariția simptomelor.

„Astfel, într-o optică de prevenire și de precauție maximală, recomandăm de exemplu ca operațiunea de căutare a cazurilor de contact să fie făcută, de asemenea, în timpul celor două zile care preced apariția simptomelor”, a spus el.