Aglomerație pe drumurile dinspre mare și de pe Valea Prahovei, duminică după-amiază

Mai multe tronsoane rutiere din zone turistice sunt aglomerate, duminică după amiază, arată datele făcute publice de Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. Aglomeraţie este pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, unde s-a produs un accident rutier, dar şi pe DN 39 Constanţa – Vama Veche şi pe DN1, pe Valea Prahovei, notează News.ro.

Se circulă îngreunat, duminică după amiază, pe drumul naţional 1 Ploieşti – Braşov, unde coloane de autovehicule s-au format între Nistoreşti – Comarnic şi în staţiunea Buşteni, în direcţia către Braşov, precum şi între Predeal – Buşteni, pe sensul de mers către Ploieşti.

Trafic aglomerat este şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe raza staţiunii Călimăneşti, în ambele direcţii, precum şi pe DN 39 Constanţa – Vama Veche, pe raza staţiunii Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, şi în Eforie Sud şi Agigea, în direcţia către Constanţa.

Pe autostrăzile A 1 Bucureşti – Piteşti, A 3 Bucureşti – Ploieşti şi A 7 Ploieşti – Adjud ciruclaţia se desfăşoară, duminică după amiaază, în condiţii normale.

Accident cu șase mașini pe A2, la Cernavodă

Un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme s-a produs, duminică, pe Autostrada A2 București-Constanța, în zona localității Cernavodă, județul Constanța, traficul în zonă fiind restricționat, a informat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

„Din primele verificări – a rezultat rănirea unei persoane, urmând a fi efectuate investigațiile medicale necesare la fața locului. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale sensului de mers Constanța – București, desfășurându-se îngreunat pe banda de urgență, în coloană, înregistrându-se valori de trafic ridicate”, a transmis sursa citată, conform Agerpres.

Polițiștii recomandă șoferilor să adapteze viteza în trafic, să fie atenți la schimbarea benzii, să păstreze distanța în mers între autovehicule și să nu aibă preocupări la volan care să le distragă atenția.

Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să folosească și rute alternative, pe care aplicațiile de telefon le calculează în timp real.

Foto: Catarii | Dreamstime.com