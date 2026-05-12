Agonia unui minunat monument din centrul Bucureștiului, capodoperă a stilului de arhitectură Socolescu. Casa a ars în văzul lumii, acoperișul și brâul cu frescă sunt distruse. Foto: Antoaneta Dohotariu

La mică distanță de două clădiri părăginite de pe Bulevardul Carol I, două imobile valoroase în care a locuit și a lucrat arhitectul Ion N. Socolescu, se află o altă rană deschisă: Casa Ghermani de pe strada Slănic.

Casa Ghermani a luat foc (ca de obicei, „autor necunoscut”) în noaptea de 27 spre 28 martie 2011. Și acum se vede cerul prin ferestrele înalte, cu arce în acoladă ce amintesc de Bucureștiul oriental, inconfundabilă marcă a stilului de arhitectură Socolescu.

Toate clădirile proiectate de Socolescu în București sunt pe Lista Monumentelor Istorice și mai toate se află în stare avansată de degradare sau au fost mutilate de intervenții agresive, cum este excepționala Casă Ionnescu-Gion

Casa Ghermani a supraviețuit cutremurelor și războaielor, ba chiar a ieșit teafără și din comunism, dar focul i-a venit de hac.

