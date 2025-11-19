AI, dar cu „un pic de bun-simț”: Un medic și un IT-ist din Ardeal au făcut o platformă pentru spitale și clinici. Video interviu cu fondatorii Medical Pilot, startup care a pornit de la o teză de doctorat
„Inteligența artificială e foarte la modă acum, toată lumea face ceva cu AI”, remarcă medicul Andrei Groza, care a construit, alături de inginerul IT Gelu Vac, o platformă pentru spitale și clinici, care asistă doctorii pe parcursul actului medical. Startup-ul ardelenesc Medical Pilot folosește inteligența artificială, dar fondatorii consideră că e nevoie, totuși, de „un pic de bun-simț” în utilizarea AI-ului, în general.
Prezenți la podcastul Idei & Antreprenori, de pe StartupCafe, cei doi antreprenori tech au explicat că nu marketează foarte mult partea de AI din platforma lor.
INTERVIURILE HotNews.ro