O aplicație de localizare te poate ajuta să afli unde este adolescentul atunci când pleacă singur de acasă, fără să fie nevoie să-l suni mereu. Dar cum îi propui să o instaleze fără să-i dai impresia că vrei să-i controlezi fiecare pas? Înainte de a face acest pas, merită să te întrebi ce urmărești, de fapt: să-i oferi mai multă libertate, știind că îl poți găsi la nevoie, sau să-ți liniștești propria anxietate verificând permanent unde este?

Specialiștii explică de ce contează această diferenți și arată cum să pui problema în așa fel încât copilul să accepte monitorizarea.

În România, 37% dintre copiii cu vârste între 10 și 16 ani spun că părinții le urmăresc locația prin GPS, față de 21% în urmă cu câțiva ani, arată datele EU Kids Online 2026.

Ideea de a ști în permanență unde este copilul este tentantă. Când adolescentul pleacă singur la școală, iese cu prietenii sau întârzie acasă, poți verifica pe telefon unde se află, fără să-l mai suni sau să-i trimiți mesaje. Pentru părinți, poate fi o grijă în minus, iar pentru adolescenți, o posibilitate de a avea mai multă libertate.

Totuși, ceea ce părinții consideră o măsură de siguranță poate fi perceput de unii adolescenți ca o încălcare a intimității, mai ales la vârsta la care încep să-și dorească mai multă independență. Cum îi propui adolescentului să folosiți o aplicație prin care să vă puteți vedea reciproc locația, fără să-i dai impresia că vrei să-l controlezi? Și ce ar trebui să discutați înainte de a o instala?

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