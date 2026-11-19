Clienții BT Capital Partners pot cumpăra prin aplicația BT Trade acțiuni Anthropic, odată cu începerea tranzacționării acestora pe Nasdaq, a anunțat joi banca. Compania americană care dezvoltă modelele de inteligență artificială Claude debutează astăzi, 19 noiembrie, pe bursă, după ce oferta publică inițială a companiei a stabilit un nou record.

În contextul interesului crescut al clienților, BT Capital Partners estimează că perioada imediat următoare listării va fi caracterizată de volume ridicate de tranzacționare.

Cei care urmăresc listarea și doresc să tranzacționeze acțiuni Anthropic vor putea face acest lucru încă din prima zi de tranzacționare prin BT Trade, aceeași platformă prin care au acces la acțiunile companiilor listate la Bursa de Valori București și pe burse internaționale, inclusiv din Statele Unite ale Americii.

Detalii despre listarea acțiunilor Anthropic:

Simbolul bursier este ANT. Acțiunile Anthropic vor fi tranzacționate în dolari americani pe Nasdaq Global Select Market.

Oferta publică inițială: prețul final a fost stabilit la 83 de dolari pe acțiune, iar valoarea totală a ofertei este de aproximativ 81,3 miliarde de dolari.

Cum pot fi tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale prin BT Trade

Pentru clienții care au deja un cont de tranzacționare la BT Capital Partners, tranzacționarea acțiunilor se realizează direct în BT Trade – platforma de tranzacționare administrată de BT Capital Partners – prin selectarea companiei și a numărului de acțiuni, apoi plasarea ordinului de cumpărare/vânzare.

Clienții Grupului Banca Transilvania care doresc să își deschidă un cont de tranzacționare pot accesa BT Trade din meniul Investiții al aplicației BT Pay. După activarea și alimentarea acestuia, ei pot plasa ordine în BT Trade.