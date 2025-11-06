„AI ne va crește speranța de viață”. Microsoft pune la bătaie „o mulțime de bani” pentru o echipă de „superinteligență” medicală

Microsoft formează o nouă echipă care dorește să construiască o formă de inteligență artificială (AI) mult mai capabilă decât oamenii în anumite domenii, începând cu diagnosticul medical, a declarat pentru Reuters directorul executiv care conduce acest proiect.

Denumit MAI Superintelligence Team, proiectul urmează eforturilor similare ale Meta Platforms, Safe Superintelligence Inc și altor companii care au început să vizeze progrese tehnice, dar care au stârnit scepticismul cu privire la capacitatea lor de a livra rezultate, în absența unor noi descoperiri majore.

Microsoft intenționează să investească „o mulțime de bani” în acest proiect, a declarat Mustafa Suleyman, șeful departamentului de AI.

Meta a oferit anul acesta bonusuri în valoare de 100 de milioane de dolari, la semnarea unui contract de muncă, pentru a recruta talente renumite în domeniul AI. Suleyman a refuzat să spună dacă astfel de oferte sau încercări de racolare sunt în discuție. Cu toate acestea, el a precizat că Microsoft AI va continua să recruteze din alte laboratoare de top, în timp ce își va completa noua sa echipă cu cercetători existenți și cu Karen Simonyan în calitate de șef științific.

Efortul Microsoft vine însă cu o întorsătură. Potrivit lui Suleyman, compania nu urmărește o inteligență artificială „generalistă cu capacități infinite”, ca unii dintre concurenții săi. Motivul, a spus el, este că se îndoiește că sistemele autonome, capabile de autoîmbunătățire, pot fi controlate, în ciuda cercetărilor privind modul în care umanitatea ar putea ține AI sub control.

El a adăugat că Microsoft are o viziune pentru „superinteligența umanistă” sau tehnologia care ar putea rezolva probleme definite cu beneficii în lumea reală.

„Umanismul ne impune să ne punem mereu întrebarea: această tehnologie servește intereselor oamenilor?”, a spus Suleyman.

Teoreticienii și dezvoltatorii de IA au dezbătut îndelung dacă tehnologia poate duce la un pericol iminent sau nu prezintă niciun pericol în raport cu probleme precum prejudecățile și credibilitatea pe care le au sistemele care învață singure.

Suleyman a spus că își propune să concentreze echipa Microsoft pe modele specializate care ating ceea ce el numește performanțe supraomenești, fără a prezenta „practic niciun risc existențial”. El a dat ca exemple AI-ul care rezolvă problema stocării bateriilor sau dezvoltă molecule, făcând referire la AlphaFold, modelele AI ale DeepMind care pot prezice structurile proteinelor. Suleyman a fost cofondator al DeepMind.

Suleyman a menționat că, în ceea ce privește diagnosticul, un domeniu de interes îndelungat pentru câmpul inteligenței artifciale și unul pe care Microsoft s-a concentrat, compania are „o perspectivă asupra superinteligenței medicale în următorii doi-trei ani”.

El a precizat că efortul se bazează pe AI care raționează prin probleme și ar necesita încă descoperiri revoluționare. Dar, dacă se va realiza, el a spus că AI „ne va crește speranța de viață și ne va oferi tuturor ani mai sănătoși, deoarece vom putea detecta mult mai devreme bolile care pot fi prevenite”.