„Ai trădat președintele României”: Șeful Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa lui Bolojan

Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a lansat un atac la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că l-a „trădat” pe șeful statului și a sacrificat interesul țării, notează Agerpres.

Acesta îl critică, într-un „manifest” postat pe pagina sa de socializare, și pentru faptul că a promovat în jurul său oameni „fără susținere electorală și fără rezultate”, în timp ce a marginalizat liberali validați prin vot și performanță.

„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține Guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru. După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului. Ai ținut România blocată timp de cincizeci de zile într-o criză politică doar pentru a-ți păstra funcția. Iar astăzi, după ce ai împins PNL în opoziție, încerci să dictezi cu 12% cum trebuie guvernată țara. Ai vorbit ani de zile despre reformă, meritocrație și legitimitate. În realitate, ai promovat în jurul tău oameni fără susținere electorală și fără rezultate, în timp ce ai marginalizat liberali validați prin vot și performanță”, a scris el pe Facebook.

Tișe îi transmite lui Bolojan că mulți dintre cei pe care îi dă afară din partid sunt liberali autentici.

„Ai transformat diferența de opinie într-o vină și ai făcut epurări motivate de orgoliu și interese de grup. Acesta nu este un comportament liberal. Este comportamentul unui lider care confundă autoritatea cu controlul și loialitatea cu obediența. Oprește-te! Mulți dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici. Nu au făcut înțelegeri pe sub masă și nici nu au umblat prin ministere pentru a obține favoruri politice. Unii dintre ei au câștigat mai multe voturi pentru PNL decât ai câștigat tu și cei din jurul tău”, a arătat el.

…

Alin Tișe îi reproșează premierului interimar că a refuzat, timp de un an, să susțină finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj, unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România.

„Problema mea fundamentală cu tine este că ai refuzat, timp de un an, să susții finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj, unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România. Ai politizat un proiect care privește sănătatea copilașilor noștri. Spitalul nu era al meu sau al Clujului – era al țării și al regiunii, întrucât 50% dintre copiii, care sunt tratați aici, sunt din alte județe din țară decât Clujul. Când sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic, problema nu mai este administrativă, ci morală”, a spus președintele CJ Cluj.

Astăzi, românii trăiesc mai greu decât în urmă cu un an, a adăugat el.

„Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României”

Tișe îl mai acuză pe Bolojan că a blocat partidul și a pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României.

„Mai grav este că ai preferat să blochezi partidul chiar și atunci când existau în PNL oameni capabili să ocupe funcția de prim-ministru, oameni cu experiență, rezultate și legitimitate. Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României. O faci și astăzi în loc să demisionezi și să lași locul altei persoane”, a declarat liberalul.

Puterea are un defect fatal, îi mai transmite Tișe lui Bolojan – îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul.

„Îți transmit acest manifest cu speranța că vei avea curajul să te privești în oglindă și să vezi realitatea, nu imaginea construită de cei care îți spun doar ceea ce vrei să auzi. Apropo, cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește ‘haita de boți’ care se activează la orice poziție critică la adresa ta și ne înjură?! Ei nu au legitimitate electorală, nu au performanță politică și nu reprezintă viitorul PNL. Sunt acolo doar pentru că îți confirmă propriile convingeri. Puterea are un defect fatal: îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul. Dar timpul îi așază pe toți la dimensiunea adevărului. La final, nu va conta câți oameni te-au aplaudat. Va conta câți au plătit prețul deciziilor tale”, se mai arată în „manifestul” lui Tișe.