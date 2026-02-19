Air Force One va fi vopsit în culorile preferate ale lui Donald Trump – auriu, roșu, alb și albastru închis

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a președintelui Donald Trump la Air Force One, aeronava prezidențială – auriu, roșu, alb și albastru închis -, ceea ce reprezintă o abatere de la schema de culori tradițională a acestor aeronave, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Potrivit unor surse din Forțele Aeriene ale SUA citate de instituții media americane precum CNN, aparatele Boeing 747 care vor opera ca Air Force One vor avea acest design în aceste culori, o schemă propusă de republican în timpul primului său mandat (2017-2021), dar abandonată în 2022 în timpul administrației democratului Joe Biden din cauza unor probleme tehnice.

„Analize ulterioare au concluzionat că culorile mai închise, printre alți factori, de pe partea inferioară a aeronavei VC-25B ar putea contribui la temperaturi care depășesc limitele actuale de calificare pentru un număr mic de componente”, a declarat la acea vreme un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA.

Acum, acest nou design marchează o abatere de la culorile tradiționale care decorează aeronava prezidențială, care, încă din administrația John F. Kennedy (1961-1963), a folosit doar nuanțe de albastru deschis și alb.

Forțele Aeriene au clarificat că cerința privind vopseaua nu se va limita la cele două viitoare Air Force One: se va extinde la patru aeronave C-32, precum și la un controversat 747 donat de Qatar, care este echipat pentru uz prezidențial.

De la revenirea la putere în ianuarie 2025, republicanul a făcut din auriu un fel de marcă personală în interiorul Casei Albe, unde obiectele placate cu aur abundă pe rafturi, șeminee, clanțe și lămpi, aproape o copie exactă a stilului reședinței sale private din Mar-a-Lago (Florida).

În acest fel, Trump a impulsionat o remodelare constantă a reședinței prezidențiale, ordonând și demolarea aripii de est pentru a construi o sală de bal, în ciuda criticilor din partea detractorilor, istoricilor și conservatorilor.