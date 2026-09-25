Airbus a descoperit o „problemă de calitate” la cel mai popular model al său

Airbus a anunțat că a identificat și a remediat o „problemă de calitate” la structura fuselajului aeronavelor sale A321neo, dar că avioanele pot continua să opereze, deoarece aceasta nu reprezintă un risc pentru siguranță.

Defectul Airbus A 321neo afectează aproximativ 500 de aeronave, dintre care circa 250 se află deja în serviciu și 250 sunt în curs de producție, potrivit unei surse Reuters care cunoaște situația.

Modelul A321neo, cel mai mare și mai popular avion cu un singur culoar al Airbus, are o capacitate de până la 244 de pasageri și este proiectat să parcurgă rute de până la 7.400 km.

Printre companiile prezente în România care operează modelul A321neo se numără Wizz Air, care are aproape 200 de astfel de aeronave moderne.

Defectul nu afectează modelul A321XLR al producătorului, care are o autonomie mai mare, a precizat sursa, care nu a putut vorbi public despre această chestiune confidențială.

Este a doua problemă industrială care afectează fuselajul celui mai bine vândut model din industrie în ultimele nouă luni, după ce Airbus a raportat defecte la panourile fuselajului în decembrie anul trecut.

Airbus a descris și acea problemă ca fiind una de calitate, fără implicații asupra siguranței, dar clarificarea situației a provocat întârzieri de câteva luni în livrări.

Airbus: „O soluție este deja disponibilă”

Airbus a declarat că a descoperit ceea ce a descris ca fiind o „abateri” în protecția suprafeței, sau acoperirea, aplicată componentelor de susținere cunoscute sub numele de lonjeroane, care se întind pe lungimea fuselajului. Compania a precizat că descoperirea a fost făcută în timp ce piesele erau deja supuse unor operațiuni de refacere pe linia de producție.

Airbus a identificat și a izolat sursa problemei, iar o soluție este deja disponibilă, a adăugat compania.

Această ultimă problemă survine în contextul în care Airbus încearcă să crească producția de avioane cu fuselaj îngust la 75 pe lună, de la aproximativ 60 în prezent.

Sursa a precizat că Airbus a identificat problema pentru prima dată în timpul verii, iar primele rezultate ale unei analize mai amănunțite au fost obținute recent.

Această componentă a avionului este fabricată de Stelia, unitatea internă de structuri aeronautice a Airbus.

Clienții continuă să preia livrările de aeronave fără a insista asupra efectuării în prealabil a unor lucrări suplimentare, iar Airbus le-a comunicat clienților că nu există o cerință imediată de reparare, a precizat sursa.

Autoritățile de reglementare europene ar putea, totuși, să emită o directivă prin care să impună repararea defectelor într-un anumit termen.

Compania aeriană americană Delta Air Lines, care operează avioane A321neo, a declarat că se află în contact permanent cu producătorii și că „va lua întotdeauna măsuri pentru a respecta sau a depăși recomandările operatorilor și directivele autorităților de reglementare”.

Foto: Alina Vytiuk | Dreamstime.com