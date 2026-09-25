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Actualitate

Airbus a descoperit o „problemă de calitate” la cel mai popular model al său

George Sîrbu
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Airbus a anunțat că a identificat și a remediat o „problemă de calitate” la structura fuselajului aeronavelor sale A321neo, dar că avioanele pot continua să opereze, deoarece aceasta nu reprezintă un risc pentru siguranță.

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