După eșecul franco-german al avionului de vânătoare de generația a 6-a, Europa se reorientează către gigantul suedez Saab, producătorul Gripen

Gigantul din domeniul aviației Airbus se orientează din ce în ce mai mult către compania suedeză Saab ca viitor partener preferat, pe măsură ce eșecul programului franco-german pentru noul avion de vânătoare al Europei remodelează alianțele europene în domeniul apărării, au declarat miercuri trei persoane familiarizate cu situația pentru agenția de presă Reuters.

Colaborarea în domeniul armamentului cu producătorul avioanelor de luptă Gripen nu este singura opțiune pentru Airbus, care reprezintă Germania și Spania pe piața avioanelor de vânătoare. Au existat, de asemenea, contacte la nivel înalt cu privire la un proiect separat care implică Marea Britanie, Italia și Japonia.

Însă Airbus și Saab poartă discuții exploratorii generale de cel puțin șase luni, încurajate de îmbunătățirea relațiilor în domeniul apărării dintre Germania și Suedia, au precizat sursele.

Saab a afirmat că orice cooperare ar fi o decizie politică. „Cu toate acestea, avem o politică a ușilor deschise și suntem deschiși la colaborarea cu mulți actori din industria de apărare”, a declarat un purtător de cuvânt.

Airbus nu a făcut un comentariu imediat.

Până în prezent, discuțiile au fost în mare parte de natură conceptuală, pentru a evita anticiparea eșecului proiectului pentru avionul de vânătoare de generația a șasea al Europei – FCAS, au mai spus sursele citate.

Însă „divorțul” de săptămâna aceasta dintre Airbus și Dassault Aviation – care se așteaptă să fie oficializat la Salonul Aeronautic de la Berlin – ar putea permite Airbus să urmărească parteneriatul cu Saab într-un mod mai deschis.

În declarațiile făcute pentru Reuters la Berlin, Michael Schoellhorn, CEO al Airbus Defence & Space, a confirmat că Saab se numără printre potențialii parteneri, dar a spus că este prea devreme pentru a exclude alte opțiuni.

„Există potențiali parteneri, cum ar fi Saab. De asemenea, va fi la latitudinea forțelor aeriene (germane) … să reanalizeze de ce au nevoie de fapt”, a spus Schoellhorn.

Marți, conglomeratul italian din industria aerospațială Leonardo a deschis ușa pentru ca Airbus și principalul său finanțator din domeniul apărării, Germania, să se alăture proiectului separat GCAP între Marea Britanie, Italia și Japonia.

Berlinul ar fi un „partener deosebit de valabil”, a declarat directorul general al Leonardo, Lorenzo Mariani, pentru agenția internațională de presă.

Analiștii spun că eșecul modelului de avion de vânătoare FCAS după nouă ani reprezintă o lovitură pentru cooperarea europeană în domeniul apărării. Deciziile privind viitorul vor modela puterea aeriană europeană pentru decenii.

„Acest lucru demonstrează cât de dificil este să se alinieze prioritățile militare, politice și industriale”, a spus Douglas Barrie, cercetător principal în domeniul aerospațial militar la IISS.

Potențiale obstacole

Suedia a rămas independentă în timpul ultimei runde de dezvoltare a avioanelor de vânătoare, construind modelul Gripen, în timp ce Franța a produs Rafale, iar Marea Britanie, Germania, Spania și Italia au dezvoltat împreună Eurofighter.

Pentru următoarea generație, Suedia nu și-a dezvăluit încă intențiile, după ce inițial a colaborat cu Marea Britanie și acum desfășoară cercetări privind un succesor al modelului Gripen, deciziile politice urmând să fie luate în 2030.

Persoane familiarizate cu acest subiect au afirmat că Suedia are atât voința, cât și tehnologia necesară pentru a colabora cu Airbus, dacă i se va solicita acest lucru.

Cele două părți s-au apropiat treptat de câteva luni.

În timpul vizitei sale în Germania din septembrie anul trecut, ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat că cooperarea industrială este „în plină expansiune”.

În decembrie, Reuters a scris că Saab și Airbus au început discuțiile privind cooperarea în domeniul tehnologiei aeronavelor fără pilot.

Discuțiile respective s-au concentrat pe sprijinirea avioanelor de vânătoare cu echipaj existente, precum Eurofighter și Gripen E, însă surse au afirmat că negocierile ar putea constitui un punct de plecare pentru o cooperare mai strânsă.

Cu toate acestea, obstacolele rămân, indiferent de calea pe care o va alege Berlinul.

La fel cum Franța și Germania au avut, de-a lungul timpului, opinii divergente cu privire la rolul avioanelor lor de vânătoare – o problemă care a determinat Parisul să se retragă din programul Eurofighter în anii 1980 pentru a construi modelul Rafale –, rămâne neclar în ce măsură cerințele Germaniei și ale Suediei se aliniază.

Surse din interior afirmă că GCAP se confruntă cu constrângeri legate de termenul limită strâns, referitor la 2035, convenit cu Japonia, ceea ce face dificilă oferirea Germaniei a unui rol mai important decât cel de partener secundar.

GCAP (Global Combat Air Programme) este un program trilateral de dezvoltare a unui avion de luptă multirol de generația a șasea, condus în parteneriat de Marea Britanie, Italia și Japonia. Proiectul are ca scop crearea unui avion „stealth” („invizibil”) de superioritate aeriană, supranumit neoficial Tempest, care va înlocui actualele aeronave Eurofighter Typhoon și Mitsubishi F-2.

Rămân, de asemenea, semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca vreo țară să acționeze pe cont propriu.

Dassault, singura companie europeană care a dezvoltat un avion de vânătoare de la zero folosind motoare proprii, afirmă că este pregătită să facă acest lucru din nou, deși finanțele publice franceze sunt sub presiune.

La salonul aeronautic de la Berlin, o alianță condusă de Airbus urmează să facă presiuni în favoarea firmelor germane, deși surse au negat că acest lucru ar marca începutul unui nou proiect.

Schoellhorn a minimalizat perspectiva ca Airbus să meargă pe cont propriu. „Germania a fost clară în numeroase ocazii, inclusiv pe plan politic, că vom continua să gândim european”, a spus el.

Având în vedere cererea internă limitată pentru a menține costurile la un nivel scăzut și presiunile fiscale de pe întreg continentul, analiștii spun că țările europene producătoare de avioane de vânătoare, altele decât Franța, vor continua să caute alianțe, extinzându-se potențial către Orientul Mijlociu.

„Nu face produsul ieftin, dar îl face accesibil. Unele dintre aceste lucruri sunt foarte greu de realizat pe cont propriu, cu excepția americanilor sau a chinezilor”, a arătat cercetătorul Douglas Barrie.