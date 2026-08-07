Ajuns cu o zi în urmă în Italia din Moldova, un tânăr a murit agonizând pe un șantier. Șase români au stat și s-au uitat la el fără să-l ajute, susțin procurorii

Bărbatul de 35 de ani a suferit un infarct, provocat și din cauza căldurii excesive din ziua de 4 august din Padova, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Potrivit sursei citate, Parchetul italian a înscris deja șase români în registrul persoanelor anchetate, sub acuzația de neacordare de ajutor, agravată de decesul victimei.

Acuzația se bazează, deocamdată, pe mărturiile culese de polițiști la șantier, la câteva ore după decesul muncitorului.

Conform celor reieșite din procese-verbale, cei care au trăit ultimele clipe de viață alături de moldovean nu ar fi chemat serviciile de urgență în momentul în care au constatat că starea acestuia era gravă.

Cel mai probabil, nu au făcut acest lucru din teama de a avea probleme cu justiția, mai ales că victima nu avea încă un contract de muncă legal, scrie ziarul italian.