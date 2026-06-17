Ajuns ultimul la reuniunea G7, Donald Trump a ţinut să le spună liderilor cu zâmbetul pe buze: „Eu sunt şeful”. Cum au reacționat cei din sală

Președintele american Donald Trump a ţinut să le reamintească, miercuri, celorlalţi lideri din ţările G7, cine este la conducere, din punctul său de vedere. Ajuns ultimul la o reuniune de lucru dedicată dezvoltării internaţionale, preşedintele american s-a oprit scurt la capătul mesei unde erau deja aşezaţi ceilalţi şefi de stat şi de guvern şi le-a spus: „I am the boss” (Eu sunt şeful, n.r.), înainte de a-şi ocupa locul zâmbind larg, declaraţia sa stârnind câteva râsete, relatează Le Figaro, conform News.ro.

Donald Trump i-a strâns în trecere mâna preşedintelui Emmanuel Macron, care l-a întrebat, în engleză, ce mai face.

La un alt moment, preşedintele american, obişnuit, ca mulţi dintre compatrioţii săi, să dea aerul condiţionat la maximum, s-a plâns că este „prea cald” în sala de şedinţe.

JUST IN – Trump at the G7 summit in France, surrounded by world leaders: “I’m the boss.” pic.twitter.com/rM0Cu5RK5y — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 17, 2026

De la sosirea sa luni la Evian (Franţa) pentru summitul G7, Donald Trump, care de obicei nu prea apreciază aceste formate multilaterale, s-a arătat destul de conciliant, fiind, ce-i drept, tratat cu atenţie de omologii săi.

Cunoscut mai degrabă pentru faptul că ignoră comunicatele comune, ba chiar le denunţă după semnare, aşa cum a făcut-o cândva în Canada în timpul primului său mandat, de data aceasta el a acceptat chiar să ratifice un text comun privind Ucraina.

Germania, Canada, Statele Unite, Franţa, Italia, Japonia şi Regatul Unit s-au „angajat să intensifice presiunile exercitate asupra economiei de război a Rusiei” prin sancţiuni ce vizează în special exporturile sale de hidrocarburi. De asemenea, au convenit „să sporească furnizarea de capacităţi de apărare aeriană, de sisteme şi de interceptori suplimentari, precum şi de capacităţi cu rază lungă de acţiune”.

Declaraţia salută, de asemenea, acordul dintre Statele Unite şi Iran, „obţinut sub conducerea fermă a preşedintelui Donald Trump”, o menţiune care l-a încântat cu siguranţă pe miliardarul republican. Acesta a acceptat să-şi prelungească şederea în Franţa pentru a lua cina miercuri seara la Versailles cu Emmanuel Macron, într-un decor fastuos, aşa cum îi place lui.