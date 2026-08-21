„Ajutați copiii să se spele pe dinți! Dacă nu-și leagă încă șireturile, nici dinții nu-i pot peria singuri”. Ce și-ar dori medicii stomatologi să știe toți părinții

Când vine vorba despre dinții copiilor, părinții știu multe despre zahăr și carii, dar mai puțin despre micile obiceiuri zilnice care influențează sănătatea dinților. Copiii se spală singuri pe dinți, dar părinții nu știu cât de bine o fac. Primesc gustări între mese, au liber la jeleuri, iar toate acestea, luate separat, par detalii nesemnificative. Împreună, pot face însă diferența între o dantură sănătoasă și probleme care încep de la vârste foarte mici.

Dr. Andreea Ion, medic stomatolog cu competență în pedodonție, vorbește despre prevenție fără reguli greu de urmat și fără pretenția că părinții trebuie să facă totul perfect. Mai degrabă despre ce merită făcut consecvent, ce putem observa singuri și unde e bine să intervenim înainte să apară durerea. La finalul articolului găsiți și câteva recomandări pentru vacanță, inclusiv ce e de făcut în caz de accidente stomatologice grave.

Prevenție de când apare primul dinte

Simplul fapt că un copil poate ține singur periuța nu înseamnă că poate face un periaj eficient. Dr. Andreea Ion spune că autonomia trebuie încurajată, dar părintele are nevoie să rămână implicat: „E importantă prevenția încă de la primul dinte!”

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