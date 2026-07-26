Al doilea aeroport ca mărime din Regatul Unit a rămas fără apă curentă. Probleme la Gatwick

Aeroportul Gatwick a rămas fără apă curentă din cauza unei pene de alimentare care afectează zona, astfel că toaletele și unele restaurante au fost închise, potrivit BBC.

SES Water, furnizorul care deservește zone din Surrey, Kent și sudul Londrei, a confirmat că a suferit o pană de curent la o stație de tratare a apei și că lucrează pentru a rezolva problema cât mai rapid posibil.

Reprezentanții Aeroportului Gatwick au anunțat că la dispoziția pasagerilor și a personalului din întregul aeroport este pusă apă îmbuteliată și că sunt luate și alte măsuri „pentru a asigura bunăstarea pasagerilor”.

Problema s-a produs în toiul sezonului festival, într-un aeroport care deservește în principal călători aflați în vacanță. Nu a afectat, însă, niciun zbor.

„Din cauza unui număr de complicații cauzate de întreruperea de curent de la stația noastră de tratare a apei din Bough Beech, unii clienți se confruntă cu o presiune scăzută a apei sau cu o întrerupere temporară a alimentării”, au explicat reprezentanții SES Water, într-o declarație pentru BBC.

„Lucrăm pentru a depăși aceste complicații și pentru a restabili funcționarea instalațiilor de tratare cât mai rapid posibil”, au declarat aceștia.

„Aeroportul Gatwick este afectat, dar colaborăm cu ei în timp ce echipele noastre lucrează pentru a restabili serviciul normal cât mai repede posibil”, au spus cei de la SES Water.

„Le mulțumim clienților și partenerilor noștri de la Aeroportul Gatwick pentru răbdare”, a conchis furnizorul.