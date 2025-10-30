Al doilea cel mai puternic om din SUA nu se sfiește să spună că va urma „un dezastru” în aviația americană, dacă perioada de „shutdown” continuă

Vicepreședintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui potențial colaps în perioada sărbătorilor dacă „închiderea” guvernului federal („shutdown”) se va prelungi până în sezonul aglomerat al călătoriilor de Ziua Recunoștinței și i-a îndemnat pe parlamentarii democrați să voteze pentru depășirea „paraliziei bugetare” în care se află SUA, informează Reuters.

Vance a declarat, după o întâlnire la Casa Albă cu directorii executivi ai American Airlines și United Airlines, sindicatele și alți oficiali din industria aviației că „închiderea” guvernului până la sfârșitul lunii noiembrie riscă să ducă la mai multe absențe ale angajaților, cozi mult mai lungi la controlul de securitate și întârzieri ale zborurilor.

„Ar putea fi un dezastru. Chiar ar putea fi, pentru că la acel moment vorbim despre oameni care au pierdut trei salarii”, a spus Vance. „Câți dintre ei nu se vor prezenta la muncă?”, s-a întrebat vicepreședintele SUA.

Delta Air Lines și United Airlines au îndemnat Congresul să adopte rapid un proiect de lege de finanțare provizorie care să permită „redeschiderea” guvernului și continuarea discuțiilor după disputele politice. „Shutdown-ul” guvernamental de 30 de zile a dus deja la înmulțirea întârzierii zborurilor din cauza absențelor controlorilor de trafic aerian, au declarat surse pentru Reuters.

„Închiderea” a forțat 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de ofițeri ai Administrației Securității Transporturilor să lucreze fără salariu, au adăugat aceste surse.

Companiile aeriene au solicitat în repetate rânduri reluarea activității guvernului federal, invocând riscurile la adresa siguranței aviației.

Întâlnirea de la Casa Albă de joi a avut loc în contextul în care „închiderea” guvernamentală a agravat deficitul de personal existent și a făcut ca cei peste 63.000 de controlori de trafic aerian și ofițeri ai Administrației Securității Transporturilor (TSA) să lucreze fără să fie plătiți. Acest lucru a dus la o creștere a absențelor neprogramate și amenință să provoace perturbări pe scară largă, similare cu cele care au contribuit totuși la încheierea perioadei de „shutdown” guvernamental din 2019.

Sean P. Duffy, secretarul american al Transporturilor, a declarat că 44% din întârzierile de duminică și 24% din cele de luni au fost cauzate de absențele controlorilor de trafic aerian, comparativ cu media de 5% înregistrată înainte de „închiderea” guvernului.

Sute de controlori de trafic aerian și-au luat a doua slujbă pentru a-și plăti facturile după ce marți nu și-au primit primul salariu complet, iar companiile aeriene și alte entități donează alimente agenților TSA și altor angajați federali din aeroporturi.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) are un deficit de aproximativ 3.500 de controlori de trafic aerian față de nivelul de personal vizat, iar mulți dintre ei lucrau ore suplimentare obligatorii și șase zile pe săptămână chiar înainte de „shutdown”.

„Închiderea” de 35 de zile din 2019 s-a oprit după ce o creștere a absențelor controlorilor și ofițerilor TSA a exercitat cu succes presiuni asupra Washingtonului pentru realuarea activității guvernului federal.