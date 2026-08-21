La un pas de tragedie pe cel mai aglomerat aeroport din Australia. Al patrulea incident grav într-o singură lună

Controlorii de trafic aerian de la Aeroportul din Sydney au autorizat un avion al companiei Qantas să vireze pe o cale de rulare în același timp cu o altă aeronavă, acesta fiind al patrulea incident înregistrat pe cel mai aglomerat aeroport al Australiei în mai puțin de o lună, potrivit Reuters.

Incidentul a fost făcut public vineri dimineață de Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor, care a anunțat că a început o anchetă după seria de incidente de pe aeroportul din Sydney.

Un Airbus A321 al companiei Qantas, care se pregătea să decoleze spre orașul Gold Coast, a frânat pentru a evita o altă aeronavă Qantas, un Boeing 737, care sosise marți de la Melbourne, a precizat autoritatea australiană de reglementare în domeniul siguranței transporturilor într-un comunicat de presă.

Aeronava Boeing primise permisiunea să-și continue drumul pe o cale de rulare pe care Airbusul fusese autorizat să vireze, se precizează în comunicat.

Instituția care veghează asupra siguranței în transportul aerian a precizat că nu a existat un risc imediat de coliziune, dar a început ancheta pentru a stabili dacă au existat factori comuni care au contribuit la producerea acestui incident, precum și în cazul celor trei incidente înregistrate anterior pe aeroport în ultima lună.

„Faza de colectare a probelor din cadrul anchetei va implica intervievarea controlorilor de trafic aerian și a echipajului de zbor implicați, recuperarea și analizarea datelor înregistrate disponibile, precum și colectarea altor informații relevante”, a declarat Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor.

Se preconizează că un raport preliminar va fi gata în șase până la opt săptămâni.

Cronologia incidentelor de pe aeroportul din Sydney

Pe 27 iulie, două aeronave Qantas au evitat la limită o coliziune după ce un avion QantasLink Dash 8, care tocmai aterizase, și un 737 al companiei Qantas, ai cărui piloți au raportat că primiseră permisiunea de a traversa aceeași pistă, au intrat în conflict. Avionul 737 a reușit să se oprească, însă abia după ce a trecut de punctul de așteptare de siguranță.

Pe 9 august, un Airbus A320 al companiei Jetstar a fost nevoit să frâneze brusc pe pistă pentru a evita coliziunea cu un Boeing 777 al Qatar Airways, rănind un membru al echipajului de cabină.

În aceeași zi, un Boeing 737 al companiei Virgin Australia, autorizat pentru decolare, a observat o aeronavă Qantas care se deplasa pe pista în fața sa și s-a oprit la aproximativ 1 km înaintea celuilalt avion, care fusese, de asemenea, autorizat să folosească aceeași cale de rulare.

În alt context, Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor a declarat joi că a primit un raport de la un controlor de trafic aerian potrivit căruia personalul aeroportului nu era pregătit pentru schimbările complexe ale spațiului aerian și ale procedurilor rezultate din deschiderea unui nou aeroport internațional în partea de vest a orașului.

Raportul, întocmit la începutul lunii iunie, menționa că peste 50 de controlori de la aeroport au răspuns la un sondaj al sindicatului, majoritatea exprimându-și îngrijorarea cu privire la timpul insuficient acordat pentru a învăța „o cantitate enormă de informații extrem de detaliate și complexe” înainte ca modificările spațiului aerian să intre în vigoare pe 9 iulie.

Controlorul a semnalat asemănări cu situația controlului traficului aerian din Washington, D.C., dinaintea ciocnirii fatale dintre un avion American Airlines și un elicopter Black Hawk al armatei SUA din ianuarie 2025, când personalul ceruse insistent conducerii locale să efectueze modificări în lunile premergătoare accidentului.

Ca răspuns, Autoritatea pentru Siguranța Aviației Civile din Australia, care a investigat raportul, a constatat că Airservices Australia, autoritatea guvernamentală care angajează controlorii de trafic aerian, a implementat programe de instruire, proceduri și măsuri de sprijin operațional adecvate în legătură cu modificările respective.