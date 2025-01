VIDEO Un avion de pasageri și un elicopter militar s-au ciocnit în aer la Washington / În cele două aeronave erau 67 de oameni

Un avion regional de pasageri al companiei American Airlines și un elicopter Black Hawk al armatei americane s-au prăbușit în râul Potomac după ce s-au ciocnit în zbor în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington miercuri seara. Multe trupuri au fost scoase din apă de echipajele de intervenție, fără să fie găsit vreun supraviețuitor.

Elicopterul militar implicat în accident efectua un zbor de antrenament, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei americane. Secretarul american al apărării, Peter Hegseth, a declarat că Armata SUA și Departamentul Apărării au lansat imediat o investigație.

American Airlines a confirmat că 64 de persoane se aflau la bordul avionului care ateriza pe aeroportul Reagan – 60 de pasageri și patru membri ai echipajului. Trei soldați erau la bordul elicopterului, a precizat un oficial american, potrivit Reuters.

Armata SUA a transmis că poate „confirma că aeronava implicată în incidentul din această seară era un elicopter UH-60 al armatei din Fort Belvoir, Virginia.

Din februarie 2009, în SUA nu a mai avut loc niciun accident fatal cu un avion de pasageri, însă o serie de incidente aproape fatale din ultimii ani au ridicat serioase probleme de siguranță.

O cameră web de la Kennedy Center din Washington a filmat o explozie în aer peste Potomac în jurul orei locale 21:47 (04:47 în România), cu un avion în flăcări care cădea rapid.

Video captures moment a Canadian regional jet CRJ plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington DC Fatalities reported MASSIVE search & rescue operation underway in the Potomac

Impactul a fost filmat și de pe aeroport:

New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC

The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark.



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark.



📌#Washington #BlackHawk #helicopter #americanairlines #Reaganairport #PotomacRiver #planecrash pic.twitter.com/jlxzaNoyUR