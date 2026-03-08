Al șaptelea militar american ucis în războiul împotriva Iranului. A murit când i se pregătea transferul la un spital din Europa

Încă un militar american a murit în războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, conform anunțului făcut duminică de Pentagon. Astfel, numărul trupelor americane ucise în conflict a ajuns la șapte, potrivit The New York Times.

Identitatea militarului încă nu a fost dezvăluită public, în conformitate cu procedurile de notificare a familiei. Acesta fusese rănit grav în data de 1 martie, când forțele Iranului au lovit o bază militară saudită unde erau staționate trupe americane, a precizat Comandamentul Central al armatei SUA într-un comunicat de presă.

Militarul a murit din cauza rănilor, în timp ce i se pregătea transferul pentru îngrijiri medicale mai avansate la un spital militar american din Germania, au declarat oficialii.

Sâmbătă, președintele Donald Trump a asistat la repatrierea trupurilor neînsuflețite ale primilor șase militari americani uciși în războiul cu Iranul, în cadrul unei ceremonii solemne la Baza Dover din Delaware. Cei șase rezerviști au murit în urma unui atac iranian cu dronă care a avut loc duminica trecută în portul Shuaiba din Kuwait.

De la izbucnirea conflictului, în 28 februarie, și până în prezent, riposta lansată de forțele Iranului au ucis cel puțin 20 de persoane în regiune. Vineri, ambasadorul Iranului la ONU a declarat că în țara sa au murit peste 1.300 de oameni.

În Liban, unde Israelul a lansat o operațiune împotriva Hezbollah după ce a fost atacat de miliția șiită pro-iraniană ca răspuns la uciderea ayatollahului Ali Khamenei, ministrul libanez al sănătății a declarat, duminică, că până în prezent au murit 394 de persoane, printre care 83 de copii, 42 de femei și nouă profesioniști din domeniul sănătății.

Duminică a înregistrat primele două victime și armata israeliană, care a anunțat că doi dintre soldații săi au fost uciși în luptă în sudul Libanului.