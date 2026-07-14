Cine este al treilea membru al Biroului Politic din China epurat de Xi Jinping într-o perioadă scurtă de timp. „Și-a pierdut idealurile și convingerile”

Înaltul oficial chinez Ma Xingrui a fost expulzat din Partidul Comunist pentru corupție, scrie Reuters. Ancheta, spun analiștii, reflectă centralizarea continuă a puterii sub conducerea președintelui Xi Jinping, precum și utilizarea mecanismelor anticorupție pentru impunerea disciplinei politice.

China l-a exclus pe Ma Xingrui, fost membru al Biroului Politic, din Partidul Comunist, sub acuzația de corupție, acesta devenind astfel al treilea membru al acestui organism de decizie de elită care a fost îndepărtat din partid începând cu anul 2025, pe fondul intensificării campaniei anticorupție a președintelui Xi Jinping.

Ma, care a ocupat și funcția de șef adjunct al grupului central de conducere pentru activități rurale, a fost pus sub anchetă în aprilie, fiind suspectat de „încălcări grave ale legii și disciplinei” – eufemismul folosit de partid pentru a descrie corupția.

Biroul Politic a analizat și a aprobat, pe 30 iunie, raportul privind cazurile lui Ma întocmit de Comisia Centrală pentru Inspecție Disciplinară (CCDI), principalul organism disciplinar și anticorupție al partidului de guvernământ, potrivit agenției de știri de stat Xinhua, marți.

S-a constatat de asemenea că Ma „și-a pierdut idealurile și convingerile”, și-a abandonat „convingerile politice”, „a trădat principiile și misiunea inițială a partidului”, se arată în relatarea Xinhua.

Angajări pe pile și bani

Anchetatorii au descoperit că Ma a obținut avantaje pentru alte persoane în cadrul procesului de selecție și numire a funcționarilor și a aranjat în mod necorespunzător locuri de muncă pentru alte persoane, potrivit agenției de știri Xinhua.

De asemenea, el a acceptat ilegal cadouri, a ajutat rude să achiziționeze proprietăți la prețuri sub cele de pe piață și s-a implicat în schimburi de putere și bani în schimbul unor favoruri sexuale, potrivit raportului.

Ma a permis membrilor familiei sale să profite de influența sa oficială pentru a obține beneficii uriașe, implicându-se în ceea ce autoritățile au descris drept „corupție de familie” la scară largă, în timp ce accepta ilegal sume uriașe de bani și bunuri.

„El a deturnat puterea publică (care i-a fost încredințată) transformând-o într-un instrument de îmbogățire personală, folosindu-și funcția pentru a obține avantaje pentru alții în operațiuni comerciale, atribuirea de contracte pentru proiecte și promovări profesionale”, se arată în comunicatul Xinhua.

De asemenea, Ma nu și-a mărturisit sincer problemele legate de corupție în timpul anchetelor inițiale ale partidului, a precizat CCDI.

Cine este Ma Xingrui

Originar din provincia Shandong, Ma s-a înscris în Partid în ianuarie 1988 și și-a început cariera în martie același an.

Fost inginer aerospațial, a deținut mai multe funcții-cheie în acest sector. Între 1996 și 2012, a ocupat funcții de conducere la Academia Chineză de Tehnologie Spațială și la Corporația Chineză de Știință și Tehnologie Aerospațială.

În 2013, a fost numit în mai multe funcții importante, printre care cea de viceministru al industriei și tehnologiei informației, șef al Administrației Spațiale Naționale a Chinei și director al Autorității Chineze pentru Energie Atomică.

Mai târziu, în 2013, a început să lucreze în provincia Guangdong din sudul Chinei, iar în 2017 a devenit guvernatorul provinciei. În perioada 2021-2025, a ocupat funcția de secretar de partid al Regiunii Autonome Uigură Xinjiang din nord-vestul Chinei.

Alte anchete recente la nivel înalt

Excluderea sa marchează cea mai recentă escaladare în lupta declarată a lui Xi pentru eradicarea corupției, care a pedepsit înalți oficiali ai partidului, ai guvernului și ai armatei.

În ianuarie, China a deschis o anchetă de corupție împotriva lui Zhang Youxia, cel mai înalt general al armatei.

He Weidong, fost vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, a fost exclus din Partidul Comunist în octombrie anul trecut.

Anchetele recente reflectă centralizarea continuă a puterii sub conducerea lui Xi, precum și utilizarea mecanismelor anticorupție pentru impunerea disciplinei politice.

Analiștii subliniază că astfel de anchete servesc atât ca instrumente de guvernare, cât și ca semnale ale consolidării puterii interne în cadrul conducerii.