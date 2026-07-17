Alarme în Kuweit, Bahrain și Qatar – Explozii la Doha după noi atacuri americane asupra Iranului

Sirene, mesaje de avertizare pe telefoanele mobile și activare a apărării aeriene în trei țări din Golf. Criza se extinde în regiune, scrie presa elenă de vineri.

Tensiunile din Orientul Mijlociu se extind acum dincolo de Strâmtoarea Hormuz, după ce Kuweitul, Bahrainul și Qatarul au fost plasate în alertă în primele ore de vineri, la câteva ore după un nou val de atacuri aeriene americane împotriva Iranului.

Sirene în Kuweit și Bahrain

Ministerul Informațiilor din Kuweit a anunțat că forțele de apărare aeriană se confruntă cu amenințări din partea rachetelor și dronelor, avertizând locuitorii că s-ar putea auzi explozii în urma interceptărilor și cerându-le să respecte întocmai instrucțiunile autorităților.

Sirenele de raid aerian au fost activate în Bahrain, în timp ce Ministerul de Interne a cerut cetățenilor să se mute imediat în adăposturi sigure până la o nouă notificare.

Explozii și mesaj de urgență la Doha

În același timp, mai multe explozii puternice s-au auzit în capitala Qatarului, Doha, conform relatărilor difuzate de agențiile internaționale.

În același timp, autoritățile qatareze au trimis un mesaj de avertizare privind securitatea pe telefoanele mobile ale cetățenilor, îndemnându-i să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile Protecției Civile. Până în prezent, nu există informații oficiale cu privire la cauzele exploziilor sau despre eventualele victime.

Conflictul se extinde în Golf

Aceste evenimente au loc după a șasea noapte consecutivă de bombardamente americane asupra unor ținte din Iran, concentrându-se pe zonele din jurul Strâmtorii Hormuz și pe infrastructura militară și de transport critică.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone împotriva țărilor din Golf care găzduiesc instalații militare americane, crescând riscul unui conflict regional generalizat.