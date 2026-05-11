Fată de 12 ani, trântită de pe bicicletă și înjunghiată repetat cu o șurubelniță de un vecin, în Alba Iulia. Și tatăl victimei a fost agresat

Un bărbat de 45 de ani care a agresat o fată de 12 ani şi pe tatăl acesteia, pe o stradă din Alba Iulia, a fost arestat preventiv.

Copila a fost agresată de un vecin, din cauza unui conflict mai vechi avut de acesta cu tatăl victimei. Ea a fost lovită în mod repetat cu o șurubelniță, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, citat de News.ro și Agerpres.

Atât victima, cât și agresorul se afla pe bicicletă când s-au intersectat vineri, la prânz, în municipiul Alba Iulia, conform procurorilor.

„Inculpatul (…) s-a dus ameninţător spre minoră, a trântit-o de pe bicicletă şi a început să o lovească cu pumnii şi picioarele la nivelul corpului, inclusiv în timp ce victima era căzută la pământ, prinzând-o de păr şi izbind-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care a lovit-o în mod repetat cu o şurubelniţă în zonele toracică şi lombară, iar în final i-a înfipt şurubelniţa în spate în zona lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice – hematoame faciale, plagă penetrantă toracică dreapta cu hemopneumotorace şi plăgi înţepate toracic stâng şi lombar drept, multiple excoriaţii membre superioare şi inferioare, care necesită pentru vindecare un număr de 50-55 zile de îngrijiri medicale, leziunea traumatică toracică punându-i în pericol viaţa”, a transmis luni Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Agresorul a pierdut un proces pe care l-a avut cu părinții fetei, după ce bărbatul de 45 de ani a blocat o stradă din cartierul rezidențial unde locuiesc cu cauciucuri și pietre, potrivit Știrile ProTV.

Decizia l-a nemulțumit și individul a atacat-o pe fetiță, din spate, când ea se întorcea de la școală. Nici tatăl ei nu a scăpat de furia agresorului.

Potrivit procurorilor, inculpatul l-a lovit cu pumnul în faţă şi cu şurubelniţa în piciorul stâng şi pe tatăl fetei, care se afla în apropiere şi care a intervenit în apărarea fiicei sale, cauzându-i leziuni traumatice – hematom şi plagă contuză buză superioară, plăgi înţepate gambă stânga şi excoriaţie gambă dreapta, ce necesită pentru vindecare un număr de 8-10 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul, care nu are antecedente penale, a fost inițial reținut pentru 24 ore, iar ulterior un judecător a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru tentativă de omor şi lovire sau alte violenţe.