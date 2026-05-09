Cine este copilul ajuns în finala „Românii au talent” care a impresionat-o pe Nadia Comăneci

Albert Oprea, elev în clasa a IV-a, a oferit vineri seară unul dintre cele mai impresionante momente din semifinala showului „Românii au talent” de la Pro TV, care i-a oferit calificarea în finală.

Albert a făcut un tablou din piese LEGO reprezentând-o pe marea gimnastă Nadia Comăneci, impresionând juriul format din Andra, Camern Tănase, Mihai Bobonete şi Andi Moisescu, potrivit Știrile Pro TV.

Acest tablou i-a adus calificarea în finală, dar şi propunerea juriului pentru Premiul de Originalitate de 10.000 de euro.

De asemenea, prestația tânărului a ajuns și la Nadia Comăneci, care i-a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„M-ai emoționat dragă Albert Oprea/ești o inspirație”, a scris Nadia Comăneci, atașând și un videoclip cu momentul lui Albert.

Cine sunt cei finaliştii decişi la semifinala de la Românii au talent:

Din cei 12 semifinalişti, trei vor merge în finală:

Albert Oprea – elev în clasa a IV-a, tablouri din piese Lego

Lucas Moroşan – un copil de 9 ani, voce

Alexis Stan – 10 ani, cel mai tânăr pilot de drift

Cine este Albert Oprea?

Albert Oprea creează tablouri din piese LEGO, o pasiune pe care a descoperit-o în urmă cu patru ani. Avea foarte multe piese, iar mama lui i-a spus că, dacă nu face ceva cu ele, vor fi aruncate. Acela a fost momentul decisiv în care a început să construiască primul său tablou, descoperind o pasiune.

Dincolo de talentul pentru creațiile LEGO, Albert Oprea are și alte abilități remarcabile: cântă la pian, rezolvă cubul Rubik cu ușurință și este foarte rapid la calcule matematice, conform protv.ro.