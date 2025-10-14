Alec Baldwin și fratele său, actorul Stephen Baldwin, au fost implicați într-un accident de mașină

Alec Baldwin a dezvăluit luni, pe Instagram, că el şi fratele său Stephen au fost victime ale unui accident de maşină în East Hampton, statul New York, relatează News.ro.

Potrivit actorului şi producătorului american, un bărbat la volanul unui „camion mare de gunoi” i-a tăiat brusc calea. Încercând să-l evite, Alec Baldwin a lovit un „copac mare” şi a avariat vehiculul său, un SUV Range Rover, care era de fapt al soţiei sale.

„Azi dimineaţă am avut un accident de maşină. Tipul mi-a tăiat faţa cu un camion, un camion mare de gunoi (…) pentru a evita să-l lovesc, am lovit un copac. Am lovit un copac mare şi mi-am distrus maşina, maşina soţiei mele”, a povestit el.

În videoclipul său de pe Instagram, Alec Baldwin a mărturisit că îi pare rău pentru faptul că a avariat maşina soţiei sale, dar şi-a liniştit fanii precizând că el şi fratele său Stephen sunt „bine”. De asemenea, a profitat de ocazie pentru a mulţumi poliţiştilor care l-au ajutat la locul accidentului.

„Stephen este bine şi este recunoscător că nimeni nu a fost rănit”, a adăugat agentul său pentru revista Rolling Stone. „Apreciază interesul publicului şi confirmă că el şi Alec sunt teferi şi nevătămaţi”.