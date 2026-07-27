Alegerea unei creme hidratante pentru ten, ghid complet în funcție de tipul pielii

Îngrijirea tenului poate părea uneori un labirint de produse, promisiuni și etichete complicate, însă totul pornește de la o nevoie fundamentală a oricărui tip de piele: hidratarea. Indiferent dacă aveţi tenul uscat, gras sau mixt, apa este elementul esențial care contribuie la menținerea fermităţii şi luminozităţii tenului. Când tenul este deshidratat, apar senzația de „piele care ţine”, liniile fine și aspectul tern. Alegerea cremei potrivite nu trebuie să fie o loterie, ci o decizie bazată pe înțelegerea nevoilor reale ale pielii.

Deshidratarea pielii reprezintă o stare temporară cauzată de evaporarea apei din straturile superioare ale epidermei, cauzată de factori externi sau interni. Schimbările bruște de temperatură, aerul condiționat, poluarea, spălarea feței cu apă fierbinte sau utilizarea unor produse de curățare agresive pot deshidrata pielea.

Când tenul tău este deshidratat, el încearcă să compenseze această lipsă prin producerea unei cantități mai mari de sebum, ceea ce înseamnă că puteţi avea un ten gras, dar şi foarte deshidratat în același timp. Tocmai de aceea, datorită pregătirii pe care o au, farmaciştii vă pot ajuta să alegeţi produsele potrivite tipului de ten, făcând această alegere mai uşoară.

Piele uscată sau piele deshidratată. Care este diferența?

O confuzie frecventă este cea dintre pielea uscată și cea deshidratată, însă diferența dintre ele este majoră:

pielea uscată este determinată, în mare parte, de bagajul genetic, caracterizată prin faptul că produce în mod natural o cantitate mai mică de lipide. Spre deosebire de deshidratare, care este temporară, tenul uscat are nevoie de îngrijire constantă pe tot parcursul anului, şi de texturi bogate, onctuoase;

determinată, în mare parte, de bagajul genetic, caracterizată prin faptul că produce în mod natural o cantitate mai mică de lipide. Spre deosebire de deshidratare, care este temporară, tenul uscat are nevoie de îngrijire constantă pe tot parcursul anului, şi de texturi bogate, onctuoase; pielea deshidratată este o problemă temporară, caracterizată strict printr-un conţinut scăzut de apă. Poate afecta absolut orice tip de ten (inclusiv cel gras, cu tendinţă acneică). Dacă simțiţi că tenul „strânge” și este lipsit de elasticitate, dar în același timp produce sebum în exces, s-ar putea să aveţi pielea deshidratată. În acest caz, tenul are nevoie de formule lejere, hidrofile, care blochează apa în țesuturi.

Ce ingrediente hidratează eficient pielea?

Când citiţi eticheta unei creme hidratante, căutaţi ingrediente care atrag și rețin apa. Cele mai eficiente se împart în două mari categorii:

umectanții (atrag apa): acidul hialuronic, glicerina, ureea și aloe vera. Acestea funcționează ca niște „magneți” pentru hidratare, absorbind apa din atmosferă sau din straturile profunde ale pielii;

acidul hialuronic, glicerina, ureea și aloe vera. Acestea funcționează ca niște „magneți” pentru hidratare, absorbind apa din atmosferă sau din straturile profunde ale pielii; emolienții și ocluzivele (blochează apa): ceramidele, squalanul și acizii grași. Aceste componente repară „mortarul” dintre celulele pielii, creând un sigiliu protector care împiedică evaporarea apei (pierderea transepidermică de apă).

Alegerea unei creme hidratante

Alegerea texturii potrivite depinde exclusiv de caracteristicile tenului:

pentru tenul gras sau mixt evitaţi cremele grase, dense, care pot bloca porii. Alegeţi formule lejere, de tip gel-cremă sau emulsii pe bază de apă, care se absorb instantaneu și oferă hidratare fără să lase o peliculă grasă sau lucioasă;

evitaţi cremele grase, dense, care pot bloca porii. Alegeţi formule lejere, de tip gel-cremă sau emulsii pe bază de apă, care se absorb instantaneu și oferă hidratare fără să lase o peliculă grasă sau lucioasă; pentru tenul uscat orientaţi-vă către creme bogate, onctuoase, care conțin atât umectanți, cât și lipide (ceramide sau uleiuri vegetale delicate) pentru a compensa lipsa de sebum și a contribui la repararea texturii;

orientaţi-vă către creme bogate, onctuoase, care conțin atât umectanți, cât și lipide (ceramide sau uleiuri vegetale delicate) pentru a compensa lipsa de sebum și a contribui la repararea texturii; pentru tenul sensibil căutăţi formule hipoalergenice, fără parfum, alcool sau uleiuri esențiale iritante.

Dacă vă doriţi o formulă care să răspundă acestor nevoi, indiferent de tipul tenului, optaţi pentru gelul-cremă Rilastil Aqua Intense 72H. Textura sa lejeră îl face potrivit inclusiv pentru tenul sensibil, iar combinația dintre acid hialuronic cu masă moleculară mare și mică, complexul Hydraboost și ceramide contribuie la hidratarea pielii și la susținerea barierei cutanate. Utilizat constant, ajută la menținerea hidratării, redă confortul pielii și lasă tenul mai neted și mai luminos.

Semnele unei bariere cutanate afectate

Bariera cutanată este scutul protector. Când această barieră este deteriorată (din cauza exfolierii excesive, a vremii extreme sau a produselor nepotrivite), pielea nu mai poate reține apa și devine vulnerabilă în fața bacteriilor. Puteţi recunoaște o barieră afectată după următoarele semne clare:

senzație persistentă de usturime sau arsură, chiar și la aplicarea unor creme hidratante;

roșeață difuză, iritații și zone aspre care nu dispar după hidratarea obișnuită;

apariția bruscă a unor mici imperfecțiuni sau coșuri pe un ten care, de obicei, nu avea astfel de probleme;

textură neuniformă, care își pierde complet elasticitatea și strălucirea naturală.

De ce este util sfatul farmacistului?

Atunci când sunteţi indecise în fața opțiunilor disponibile, îndrumarea unui specialist face diferența. În farmacii, personalul profesionist vă poate ajuta să analizaţi corect starea actuală a tenului și să faceţi diferența clară între un ten uscat și unul deshidratat. Farmacistul poate recomanda asocieri corecte de ingrediente active și texturi potrivite fiecărui sezon (de exemplu, o textură mai lejeră pe timp de vară și una mai onctuoasă iarna), eliminând riscul de a investi în produse care pot încărca tenul sau care nu oferă nivelul de hidratare de care aveţi nevoie.

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Secretul unui ten luminos este constanța

Așadar, alegerea unei creme hidratante începe cu identificarea tipului de ten și a nevoilor sale. O formulă potrivită, aplicată constant, poate reduce senzația de uscăciune, poate susține bariera cutanată și poate menține pielea confortabilă pe termen lung.

Articol susținut de Catena