Alegeri București: care e spionul care astăzi cere votul 

Unul dintre candidații care apare azi pe buletinul de vot „îl fila” pe Mircea Dinescu pe vremea comunismului, ca să vadă cu cine comunică poetul care îl înfuriase pe Ceaușescu, scrie GOLAZO.ro.

Mircea Dinescu a fost, înainte de 1989, unul dintre disidenții autentici ai României. Cu cărțile de poezie interzise, el a continuat să se exprime incomod la adresa regimului Nicolae Ceaușescu.

În martie 1989, Dinescu a acordat un interviu ziarului francez Liberation. În dialog, Dinescu a spus că poliția și justiția din România sunt folosite pentru a intimida populația și nu e de mirare că românii sunt permanent terorizați de Securitate. Foamea, a adăugat Dinescu, a fost redenumită pompos „alimentație științifică și rațională.”

Dinescu despre Ceaușescu: „Ne rugăm ca el să moară”

Preluat de Radio Europa Liberă, care era ascultat clandestin de foarte mulți români, interviul a adus o undă de șoc la București. Mai ales că Mircea Dinescu nu s-a mărginit în a critica regimul.

Cu stilul său liber, el a spus că singura soluție pe care o vede este dispariția lui Ceaușescu. „E un singur răspuns pentru toate problemele. Ne rugăm ca el să moară, pentru ca starea de lucruri să se îmbunătățească”, a declarat Dinescu în Liberation.

