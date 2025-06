Alegeri în USR pentru noul președinte al partidului. Ultimele ore de vot / Dominic Fritz și Violeta Alexandru, numele cunoscute din cursa cu nouă candidați 

Al șaselea președinte al USR ar putea fi decis vineri, după ce votul online dat de membrii USR se va încheia la ora 12:00. În cursa pentru șefia partidului sunt nouă candidați, însă cu notorietate sunt doar doi: Dominic Fritz (președinte interimar al partidului) și Violeta Alexandru (senatoare USR, fostă ministră a Muncii în guvernele Orban).

Liderii din USR din jurul lui Dominic Fritz se așteaptă ca acesta să câștige fără mari probleme președinția partidului, conform surselor HotNews. Dacă la finalul votului de vineri de la ora 12:00 Fritz va avea peste 50% din voturi, nu va mai fi organizat și un al doilea tur al alegerilor, Fritz fiind declarat câștigător. Statutul USR prevede organizarea turului doi doar dacă niciunul dintre candidații primului tur obțin peste 50% din voturi.

Cine sunt cei nouă candidați la șefia USR

Votul pentru șefia USR a început de miercuri de la ora 10:00, pe o platformă specializată unde votează membrii partidului, adică peste 19.000 de membri.

Iniţial, 12 membri şi-au depus candidatura, iar Comisia Electorală a USR a validat nouă, în baza documentelor solicitate prin procedura internă.

Dominic Fritz și Violeta Alexandru sunt numele cunoscute publicului larg din USR care și-au depus candidatura. Candidații validați, în ordine alfabetică, sunt:

1. Violeta Alexandru – USR Sector 5

2. Vasile-Gabriel Filip – USR Constanța

3. Dominic-Samuel Fritz – USR Timiș

4. Constantin Gheorghiță – USR Italia

5. Mihai Mihăilă – USR Bacău

6. Luiza Elena Oancea – USR UK

7. Eduard Răducan – USR Argeș

8. George Ungureanu – USR Tulcea

9. Horea Zaha – USR Bihor

Dacă rezultatele votului de vineri vor arăta că este nevoie de organizarea turului doi, el va fi organizat în perioada 16-18 iunie 2025.

După alegerile interne urmează un Congres USR în data de 21 iunie 2025, când delegații partidului se vor reuni pentru a discuta prioritățile politice ale următorului mandat și vor valida, formal, președintele ales în urma votului dat în sistem online.

Președintele ales după aceste alegeri va fi al șaselea din istoria partidului, după Nicușor Dan, Dan Barna, Dacian Cioloș, Cătălin Drulă și Elena Lasconi.

Fostul preşedinte al USR Elena Lasconi şi-a dat demisia la începutul lunii mai, după eșecul la prezidențiale.

Dominic Fritz vrea să schimbe doctrina partidului

Dominic Fritz, Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

În mesajul obținut de HotNews și transmis pe grupul intern al partidului prin care își anunța candidatura, Fritz spunea că actualul context politic oferă șansa ca USR „să devină principalul partid din România”: „Îmi doresc să fiu parte din acest drum și de aceea candidez la Președinția USR”.

„Sunt cu toată inima primar al Timișoarei. Nu am țintit niciodată să-mi iau o poziție în plus. Dar simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reușit cu echipa de la Timișoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambițiile mari, aspirațiile la mai mult bine pentru o majoritate a timișorenilor”, a scris Fritz.

El amintește că a reușit să câștige al doilea mandat de primar al Timișoarei: „USR s-a reconfirmat ca principala forță politică a orașului”.

„Vreau să construim împreună aceea viziune care ne poate transforma dintr-un partid de nișă, al urbanului mare, în cea mai importantă forță politică a României, care câștigă alegerile. Știu că asta ne dorim cu toți și mai ales că asta își doresc alegătorii USR: să fim mai mari, mai puternici, să vorbim cu toți. Putem să ieșim din bulă și am demonstrat că avem capacitatea să strângem în jurul nostru majorități, acolo unde am câștigat primării”, explică Dominic Fritz.

El spune că viziunea sa despre USR conține „un nou contract politic pentru o Românie modernă și integratoare”. Fritz le propune colegilor săi o „resetare strategică”.

„Un partid de centru, în sensul strategic, care pune în miezul preocupărilor sale societatea, în toată diversitatea ei. Care se adresează politic, prin comunicare și soluții, urbanului mare, mic și ruralului. Să ne întrebăm în fiecare zi și mai mult: ce așteaptă cetățenii de la USR? Să nu ne temem de diversitatea noastră și să ne uniformizăm, ci să o folosim ca pe o resursă de coeziune internă și de deschidere către societate”, spune Fritz.

Mesajul privind doctrina partidului vine în contextul în care USR se prezintă în prezent ca fiind un partid de „centru-dreapta modern”, inclusiv pe site-ul propriu.

Violeta Alexandru: „Avem nevoie de o conducere care să inspire”

Violeta Alexandru. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Într-un mesaj transmis colegilor săi de partid pe grupurile interne, obținut de HotNews, Violeta Alexandru, intrată în USR în urmă cu 10 luni, spune că are convingerea că „se poate mai bine”.

„Putem fi mai clari în viziune, mai curajoși în acțiune și mai aproape de cetățeni. Am intrat în politică nu ca să fac compromisuri sterile, ci ca să schimb modul în care se face politică în România – cu onestitate, coerență doctrinară, competență și rezultate”, spune Violeta Alexandru.

Ea susține că USR poate „redeveni motorul reformelor reale din societate”, dar spune că pentru asta este nevoie de o conducere a partidului care să „inspire, să unească și să aducă din nou, în prim-plan ideile de dreapta, echilibrate și bine ancorate în nevoile oamenilor. E timpul să ascultăm mai mult vocea membrilor, să întărim filialele locale și să reconstruim încrederea electoratului”.

Ea spune că USR trebuie să fie un partid modern „transparent, cu oameni pregătiți și hotărâți”.

„Un partid care nu se teme să-și asume poziții ferme, dar care știe și să construiască punți, nu doar să atragă like-uri. Nu avem voie să ne cantonăm în reactivitate și critică. Trebuie să devenim din nou proactivi, relevanți și convingători. Vă propun un nou început. Nu perfect, dar sincer și muncit. Cu o echipă a întregului USR, una deschisă, eficientă și dornică să lucreze cot la cot cu toți membrii. Dacă și voi credeți că se poate mai bine, vă chem alături de mine pentru a reclădi împreună USR-ul de care România are nevoie”, se arată în mesajul transmis colegilor săi de partid.

Ea spune că România nu are nevoie de un USR care să își facă selfie cu „cel care a emis OUG 13”, cel mai probabil o referire la discuțiile în care este implicat Dominic Fritz, președinte interimar al USR în prezent, pentru formarea unui guvern PSD, PNL, USR, UDMR.