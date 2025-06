Dominic Fritz și-a anunțat colegii într-un grup intern că va candida pentru șefia USR. El cere partidului o „resetare strategică” / Cine și-a mai anunțat candidatura

Președintele interimar al USR și primarul Timișoarei Dominic Fritz și-a anunțat luni seara, pe grupurile interne ale partidului, candidatura la șefia formațiunii politice. Într-un mesaj care se întinde pe aproape două pagini, obținut de HotNews, el le transmite membrilor USR că partidul ar trebui să fie unul cu o doctrină de centru, în contextul în care USR se prezintă în prezent ca fiind de „centru-dreapta modern”.

Dominic Fritz este singurul lider important din partid care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este luni, 2 iunie, ora 23:59, așadar Fritz a făcut acest pas în ultimele ore înainte de expirarea termenului.

Pe lângă Fritz, până la ora publicării acestui material se mai înscriseseră în cursa pentru șefia USR încă alți 8 membri, însă sunt considerați în partid ca fiind „fără șanse” pentru a ocupa funcția de președinte, conform surselor HotNews. Este vorba despre: Constantin Gheorghiță (filiala Diaspora), Marin Ciubăncan (Cluj), George Ungureanu (Tulcea), Andreea Cristian Ianc (Cluj), Horea Zaha (Bihor), Luiza Elena Oancea (Diaspora), Vasile Gabriel Filip (Constanța) și Alex Cojocaru (București).

Anterior, a relatat despre anunțul candidaturii lui Dominic Fritz la șefia USR și G4Media.

Ce le promite Dominic Fritz USR-iștilor: „Să fim mai mari, mai puternici”

În mesajul transmis pe grupul intern al partidului, obținut de HotNews, Fritz spune că actualul context politic din România oferă șansa ca USR să „devină principalul partid din România”: „Îmi doresc să fiu parte din acest drum și de aceea candidez la Președinția USR”.

„Sunt cu toată inimă primar al Timișoarei. Nu am țintit niciodată să-mi iau o poziție în plus. Dar simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reușit cu echipa de la Timișoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambițiile mari, aspirațiile la mai mult bine pentru o majoritate a timișorenilor”, a scris Fritz.

El amintește că a reușit să câștige al doilea mandat de primar al Timișoarei: „USR s-a reconfirmat ca principala forță politică a orașului”.

„Vreau să construim împreună aceea viziune care ne poate transforma dintr-un partid de nișă, al urbanului mare, în cea mai importantă forță politică a României, care câștigă alegerile. Știu că asta ne dorim cu toți și mai ales că asta își doresc alegătorii USR: să fim mai mari, mai puternici, să vorbim cu toți. Putem să ieșim din bulă și am demonstrat că avem capacitatea să strângem în jurul nostru majorități, acolo unde am câștigat primării”, explică Dominic Fritz.

Dominic Fritz vrea să schimbe doctrina partidului: „Acolo unde sunt alegătorii noștri actuali”

El spune că viziunea sa despre USR conține „un nou contract politic pentru o Românie modernă și integratoare”.

„Am plecat de la întrebarea: ce trebuie să facă USR ca să câștige alegerile, așa cum a reușit Nicușor Dan? Nicușor Dan a câștigat cu o strategie electorală centristă, pragmatică și unificatoare, fără să renunțe la valorile lui. Este ceea ce am făcut și noi pentru a câștiga primării în orașe și comune”, consideră Fritz.

El spune că în victoria sa Nicușor Dan s-a adresat „tuturor cetățenilor, din toate categoriile sociale”: „I-a mobilizat pe cei care vor o Românie modernă, nu una care se întoarce în timp, care vor o societate deschisă și o democrație funcțională, nu închidere, ură și dezbinare. Iar acești alegători sunt peste tot: în orașele mari, dar și în cele mici și sate”.

„Ei reprezintă centrul care respinge atât politica de tip feudal practicată de partidele clasice, dar și populismul radical și iresponsabil al AUR. Aceasta este noua axă politică a României. USR trebuie să se regăsească în centru, acolo unde sunt atât alegătorii noștri actuali, cât și alții care l-au ales pe Nicușor Dan, dar încă nu sunt votanți USR”, le transmite președintele interimar al USR membrilor de partid.

„Resetarea strategică” propusă de Dominic Fritz

El spune că le propune colegilor săi o „resetare strategică”.

„Un partid de centru, în sensul strategic, care pune în miezul preocupărilor sale societatea, în toată diversitatea ei. Care se adresează politic, prin comunicare și soluții, urbanului mare, mic și ruralului. Să ne întrebăm în fiecare zi și mai mult: ce așteaptă cetățenii de la USR? Să nu ne temem de diversitatea noastră și să ne uniformizăm, ci să o folosim ca pe o resursă de coeziune internă și de deschidere către societate”, spune Fritz.

Mesajul privind doctrina partidului vine în contextul în care USR se prezintă în prezent ca fiind un partid de „centru-dreapta modern”, inclusiv pe site-ul propriu.

Dominic Fritz precizează și că deși nu are încă cetățenia română el poate fi președintele USR, conform legislației române.

„Vă asigur că fac acest pas după ce am discutat cu juriști importanți din România, cu o practică de zeci de ani, inclusiv în drept constituțional. Obținerea cetățeniei, pe care mi-o doresc atât de mult, e doar o chestiune birocratică, cu dosarul depus de un an și cu toate condițiile îndeplinite”, dă asigurări Fritz.

În final, în mesajul său Dominic Fritz spune că este conștient de „responsabilitatea de pe umerii următorului președinte”.

„Am mare încredere că voi putea face față provocărilor dacă ținem aproape. Nu voi fi un președinte mereu convenabil, dar vă promit că voi fi un președinte care mereu va pune interesul partidului, în toată diversitatea ei, pe primul loc. Sunt tare mândru de acest USR și aștept să construim împreună, pentru România. Cu încredere și optimism, Dominic”, se încheie mesajul liderului USR.

Dominic Fritz este în prezent președinte interimar al USR, după demisia Elenei Lasconi, cauzată de eșecul la alegerile prezidențiale. Fritz era anterior vicepreședintele partidului. Fritz este, din 2020, și primar al Timișoarei, aflat la al doilea mandat, după câștigarea alegerilor locale din iunie 2024.

Dominic Fritz a fost unul dintre comunicatorii principali ai partidului mai ales din momentul în care Biroul Național al formațiunii politice (din care și Fritz făcea parte) a decis, în timpul campaniei electorale pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an, să nu își mai susțină propriul candidat – Elena Lasconi, lidera partidului la vremea aceea.

USR își alege în luna iunie al 6-lea președinte de la înființare

USR va avea un congres pe 21 iunie, data până la care se va alege noul președinte al formațiunii politice, care va fi validat de congres – un pas birocratic. Calendarul electoral intern aprobat de conducerea USR la finalul lunii mai este următorul:

29 mai – 2 iunie 2025 — Perioada de depunere a candidaturilor

11 – 13 iunie 2025 — Desfășurare Tur 1 (vot electronic)

14 – 15 iunie 2025 — Centralizare rezultate Tur 1 și setare Tur 2

16 – 18 iunie 2025 — Desfășurare Tur 2

Votul pentru președintele USR va fi unul direct și secret, de către toți membrii partidului, pe o platformă securizată online.

Președintele ales după aceste alegeri va fi al șaselea din istoria partidului, după Nicușor Dan, Dan Barna, Dacian Cioloș, Cătălin Drulă și Elena Lasconi.