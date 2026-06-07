Alegeri parlamentare în cea mai tânără națiune din Europa, a treia încercare din ultimele 18 luni de a rezolva criza politică

Kosovarii se îndreaptă duminică către urnele de vot pentru alegerile parlamentare, al treilea scrutin din ultimele 18 luni, ținut pentru că niciun partid nu a reușit să obțină o majoritate suficient de solidă pentru a scoate această țară balcanică din criza politică, potrivit Reuters

Cea mai tânără națiune a Europei aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, dar nu a avut un guvern funcțional pe parcursul unei mari părți a anului trecut, deoarece divizatul său legislativ nu a reușit să aleagă nici un președinte al parlamentului, nici un nou șef al statului.

Nu s-au realizat recent sondaje de opinie, dar analiștii prevăd o nouă victorie pentru partidul Vetevendosje al prim-ministrului Albin Kurti. Cu toate acestea, el va trebui să ajungă la un compromis cu partidele de opoziție pentru a obține majoritatea de două treimi necesară pentru alegerea unui nou președinte, potrivit experților

Partidul lui Kurti a obținut 51,1% din voturi la ultimele alegeri din decembrie, în creștere față de 42% în februarie 2025, dar nu a reușit să ajungă la un acord cu alte partide cu privire la un candidat pentru funcția de președinte, care are în mare parte un rol ceremonial, ceea ce a dus la dizolvarea parlamentului în aprilie și la organizarea unor noi alegeri anticipate.

Mai mulți alegători decât populația

UE a îndemnat politicienii din Kosovo – care și-a declarat independența față de Serbia în 2008 – să creeze instituții puternice, capabile să realizeze reformele necesare pentru aderarea la blocul comunitar.

Partidul lui Kurti a ajuns la putere pentru prima dată în 2021, cu un program naționalist și axat pe bunăstarea socială. La fel ca toate partidele din Kosovo, acesta are o orientare pro-occidentală. De asemenea, se opune unor concesii suplimentare față de Serbia, cu care relațiile rămân tensionate.

Comisia electorală din Kosovo a anunțat că peste 900 de candidați din 17 partide și trei coaliții se află în cursa pentru locurile din parlamentul cu 120 de locuri.

Sunt înregistrați aproximativ 2,1 milioane de alegători – un număr mai mare decât populația rezidentă a Kosovo, care se ridică la 1,6 milioane de locuitori, datorită unei diaspore numeroase, stabilită în principal în Europa de Vest și care tinde să susțină partidul lui Kurti.