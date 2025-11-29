Alegeri pentru primăria Capitalei: Profesori din București, întâlnire cu Daniel Băluță / Un director de școală acuză că invitațiile au fost făcute de Inspectoratul Școlar  

Peste 200 de profesori au participat, joi, la Romexpo, la un eveniment organizat de o asociație condusă de Lavinia Șandru, membră în partidul PUSL, care și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Printre ei, s-a aflat și inspectorul școlar general din București, Florian Lixandru, fost secretar de stat în Ministerul Educației cu susținerea PSD, care a ținut și un discurs. El e acuzat că instituția pe care o conduce a fost cea care a mobilizat profesorii, acuzație pe care o neagă.

Evenimentul de joi seară de la Romexpo nu a fost făcut public și a fost organizat de Asociația Inițiativa Europeană Ecologistă, condusă de Lavinia Șandru.

Profesorii au fost invitați la evenimentul politic, desfășurat în campanie electorală pentru alegerile din București, fiind informați că o să participe Daniel Băluță, candidatul PSD la scrutinul din 7 decembrie.

Invitațiile au fost lansate, acuză de un director de școală, de conducerea Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). El a dorit să-și păstreze anonimatul, însă a criticat implicarea conducerii ISMB.

Cadrul didactic a indicat două persoane din conducerea instituției: inspectoarea școlară generală adjunctă Ruxandra-Eugenia Regalia (care a fost consilieră locală PSD în Sectorul 1 al Capitalei, în perioada 2020-2024) și inspectoarea Sectorului 1, Florentina Ecaterina Costea (care, în 2024, a candidat pentru un loc de deputată în Camera Deputaților din partea PSD).

„Nu am facilitat nimic. A fost o conferință a noastră, a cadrelor didactice”

Ruxandra-Eugenia Regalia, în martie 2024, când era consilieră locală în Sectorul 1, din partea PSD. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Contactată de HotNews, Ruxandra-Eugenia Regalia a negat că a fost implicată în mobilizarea profesorilor. „Cine a făcut această afirmație? Pentru că eu sunt capabilă să-l dau în judecată”, a reacționat inspectoarea școlară generală adjunctă.

„Eu nu am facilitat nimic. O să vă rog frumos să luați legătura cu domnul inspector școlar general și cu dânsul să discutați cu problema pe care mi-ați prezentant-o. Eu nu am sunat niciun director. Deci în timpul liber eu fac ce vreau. Pot să mă duc la teatru, la restaurant, unde doresc”, a continuat ea.

Ea a mai spus că a fost vorba despre „o conferință a noastră, a cadrelor didactice”.

„A fost treaba dânsului dacă a fost prezent, nu l-am chemat eu pe domnul Băluță. Mergeți direct la organizator, v-am spus să vorbiți cu domnul Lixandru”, a continuat Ruxandra-Eugenia Regalia, care a spus și că îl cunoaște pe Daniel Băluță din 2006.

Contactată de HotNews, inspectoarea școlară din Sectorul 1, Florentina Ecaterina Costea, nu a vrut să discute când a aflat tema discuției.

Lavinia Șandru susține că a invitat mai mulți candidați la primărie. Aceștia neagă

Întrebată despre eveniment, președinta Asociației Inițiativa Europeană Ecologistă, Lavinia Șandru, spune că au participat peste 200 de cadre didactice. Cum a ajuns invitația la aceștia? „Din profesor în profesor, prin școli”, spune ea. Ea neagă că reprezentanți ai Inspectoratului Școlar au ajutat-o cu invitațiile.

„A venit și domnul inspector general, a vorbit. Nu m-a ajutat de data asta. În general ne ajutăm când vine vorba de implicarea elevilor, dar de data asta nu”, conform Laviniei Șandru.

Lavinia Șandru a mai susținut că „a fost o dezbatere pe care am vrut să o fac mult mai amplă, în sensul că am invitat și alți candidați și parlamentari de București, inclusiv consilieri locali”.

„Dar a venit doar domnul Băluță… Acum eu ce să fac?”, a reacționat Lavinia Șandru.

HotNews a luat legătura cu echipele de campanie ale mai multor candidați, iar acestea au transmis că nu au primit o astfel de invitație.

Inspectorul școlar general din București: „A fost o activitate în afara programului de lucru”

Florian Lixandru, la o conferință de presă la Ministerul Educației, când acesta era secretar de stat, 25 martie 2024. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Inspectorul școlar general din București, Florian Lixandru, a spus că nu știe dacă angajați ai ISMB au transmis invitații directorilor și de școli și profesorilor pentru a participa la eveniment:

„Organizatorii au fost Asociația Inițiativa Europeană Ecologistă. Profesorii au mers acolo la invitația organizatorilor, a fost o activitate în afara programului de lucru, seara. Am fost și eu invitat și prezent acolo, ca doamna Regalia și ca toți ceilalți de acolo”, a declarat Lixandru.

În 2020, Lixandru a candidat pe lista PSD pentru Consiliul General al Municipiului București, de unde și-a dat demisia când a plecat secretar de stat în Ministerul Educației, în 2022, susținut tot de PSD.