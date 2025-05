Alegeri prezidențiale 2025. Emil Boc, la ieșirea de la urne: „Mă bucur că românii înțeleg importanța momentului. În joc este destinul României”

Primarul liberal din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a „votat pentru o Românie demnă, europeană și echilibrată” și a descris scrutinul prezidențial drept „poate cele mai importante alegeri după 1990”, transmite News.ro.

Emil Boc a făcut declarații de presă la ieșirea de la urne.

„Am votat pentru o Românie demnă, europeană şi echilibrată. Am votat cu un candidat care are capacitatea să reprezinte România demn, echilibrat în Uniunea Europeană, am votat pentru responsabilitate. Astăzi mă bucur să văd că avem o participare bună, peste media obişnuită a românilor la vot. Mă bucur că românii înţeleg importanţa momentului pe care îl avem pentru că în joc este destinul României pentru foarte mulţi ani de acum înainte. Sunt poate cele mai importante alegeri după 1990 când se stabileşte din nou direcţia ţării, aşa cum prin Revoluţia din 1989 a luat drumul libertăţii şi astăzi suntem la o răscruce de drumuri”, a declarat edilul.

El susține că a „votat cu un președinte care are o voce echilibrată într-o lume tot mai divizată și mai radicalizată”.

„Avem nevoie de o Românie demnă în Uniunea Europeană, cu o voce echilibrată şi profesionistă”, a mai spus primarul Emil Boc.

Până la ora de redactare a știrii, pentru primul tur al alegerilor prezidențiale au votat peste 2,6 milioane de români, reprezentând o prezență de 14,5%.

