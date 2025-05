Alegeri prezidențiale 2025 / REPORTAJ Români din diaspora își explică votul: „Înțeleg îngrijorările celor din țară, dar să nu avem dreptul să votăm nu este o soluție” / „Da,  scenariul cel mai de groază ar fi închiderea granițelor”

HotNews a fost la secțiile 19 și 20 de la Institutul Cultural Român din Viena ca să ascultăm vocile votanților români din diaspora, care sunt nemulțumiți de ostilitatea celor din țară.

Simona Iosub, 47 de ani, a venit să voteze la secția 19 de la Institutul Cultural Român din Viena, împreună cu partenerul ei, George Marinescu, 39 de ani. Amândoi poartă tricouri inscripționate cu mesajul „Respect pentru democrație”, pe care le-au primit acum două săptămâni de la George Simion, în timpul unei întâlniri cu românii din Austria.

Simona locuiește de 25 de ani în Austria și lucrează la curățenie, într-un spital. George a venit în urmă cu un an și jumătate și muncește în construcții. Cei doi urmează să se căsătorească săptămâna viitoare și își doresc să se întoarcă în România. Acesta este și motivul pentru care li se pare important să voteze.



„Vrem să schimbăm ceva”, este replica pe care o rostesc cel mai des.



Au observat, în ultimele luni, un val de ostilitate îndreptat împotriva românilor din diaspora, ceea ce îi deranjează. „Au văzut că noi, cei din afară, ținem cu alte persoane. Dacă am ține cu cei cu care votează și ei, atunci ar fi ok”, spune Simona.

Simona Iosub, 47 de ani, și George Marinescu, 39, în Secția 19 de la Institutul Cultural Român din Viena

„Ar trebui să fim mai uniți, să nu facem discriminare”

„Dacă stăm să ne gândim, cei din diaspora au adus un beneficiu românilor din România”, adaugă George. „Ar trebui să fim mai uniți, să nu facem discriminare, pentru că suntem oameni și suntem români peste tot.”



„N-a plecat nimeni de bine de acasă”, spune Simona. „Și noi am dori să ne întoarcem în țară, pentru că în Austria tot o Ausländer ești pentru ei. Dar dacă țara nu ne oferă… Că în țară nu poți să-ți pui un ban deoparte, pentru că taxele sunt prea mari, curentul costă și așa mai departe.”

Simona și-ar dori ca viitorul președinte să facă mai multe pentru pensionari și agricultori, pentru că mama ei, care locuiește la Piatra Neamț, are o pensie de 1.200 de lei și nu s-ar descurca financiar fără sprijinul fiicei.

„Chiar dacă unii votează pentru extreme, cum s-a întâmplat anul trecut la prezidențiale, nu înseamnă că toată lumea votează la fel”

Alexandra Pîncă, 33 de ani, originară din Târgu Mureș, locuiește de 11 ani la Viena, unde a studiat și unde lucrează în prezent ca arhitectă. Este nemulțumită de ritmul lent în care s-a dezvoltat mediul rural din România. „Deși în orașe, la Cluj, de exemplu, condițiile de viață sunt mai bune, în momentul în care mergi în afara orașului, ai aceleași probleme peste tot.”



Spune că a venit să voteze pentru că are „suficiente motive de îngrijorare” în legătură cu România: „E războiul chiar la graniță, e situația economică, situația politică actuală e dezastruoasă.”

Intrarea la Ambasada României din Viena. Marcel Bența, 50 de ani, stabilit de 25 de ani în Austria, unde lucrează pe excavator, a fluturat timp de câteva ore drapelul în fața Ambasadei

„Înțeleg îngrijorările [celor din țară] care sunt de părere ca diaspora să nu mai aibă drept de vot, dar mi se pare nedrept. Chiar dacă unii votează pentru extreme, cum s-a întâmplat anul trecut la prezidențiale, nu înseamnă că toată lumea votează la fel.”

„Și nu știu dacă diaspora e problema sau faptul că sursele de informare sunt greșite – nu doar [în cazul celor] din diaspora, ci și din România. De exemplu, bunicii mei sau rudele mai în vârstă nu pot să diferențieze între fake news și real news, ceea ce mi se pare o problemă extremă. Și cred că acesta e un motiv care a dus la votul anulat. Dar să nu avem dreptul să votăm nu este o soluție. Fake news există peste tot, însă trebuie combătută problema, nu consecința.”

Votanți la Ambasada României din Viena

Alexandra și partenerul ei austriac, căruia îi place foarte mult mâncarea și viața din România, s-ar întoarce în țară. „De multe ori ne-am jucat cu gândul să ne întoarcem în România, pentru că am putea aduce multe contribuții [la dezvoltarea] țării. Și mi-e dor de gustul de acasă, de viața de acasă, de priveliștea de acasă. Dar în situația politică actuală nu vrem să ne întoarcem, nu vrem să trăim într-o astfel de Românie.”

„Eu vreau să mă întorc în țară”

Andrei Mladin, 41 de ani, stabilit de nouă ani în Austria, șofer de camion la poșta austriacă, îi aduce voluntar pe șoferii români de TIR la secțiile de votare. „Mă duc pe parcările de pe autostradă, că toate parcările sunt pline de [șoferi de TIR] români care își fac pauzele săptămânale obligatorii acolo”

Andrei Mladin, 41 de ani, îi aduce cu mașina personală pe șoferii de TIR din parcările de lângă Viena la secțiile de vot. Fotografia a fost făcută în holul Institutului Cultural Român din Viena, unde funcționează două secții de votare

”Eu mă duc: «Colegule, vrei să mergi la votare?». Îi aduc aici gratis, total voluntar, fără niciun fel de implicare politică, cu mașina mea personală. Acum am adus decât doi, dar ieri am adus 12 persoane de pe diverse parcări, astăzi e a doua tură care vin, am făcut două ture de dimineață: patru și patru [persoane].”

„Eu vreau să mă întorc în țară. Dar pentru asta trebuie ca să se schimbe cei care ne-au condus 35 de ani. Atâta timp cât vor rămâne la conducerea țării cei care ne guvernează și ne conduc de 35 de ani, nu se va schimba nimic, din păcate. Și niciunul dintre milioanele care suntem plecați nu se vor întoarce înapoi. Și ne-am săturat de străinătate. Vrem acasă.”

„Ruptura pe care o simt când merg acasă este ruptura de tristețe și de energie foarte negativă”

„Ruptura pe care o simt când merg acasă este ruptura de tristețe și de energie foarte negativă. Toată lumea e tristă, nimeni nu zâmbește. Când te uiți în ochii oamenilor de acasă, e ceva deplorabil, sincer. Un președinte nu poate, schimbarea trebuie să o facem noi toți. Noi suntem schimbarea. Felul nostru de a fi, de a ne comporta, de a gândi, asta va face schimbarea. Nu o singură persoană.”

„Știți ce mă deranjează pe mine cel mai mult? Asta vorbeam cu colegii acum. Nu din punct de vedere financiar, că financiar, dacă facem niște calcule, nu ieșim prea bine aici, după ce plătim totul. E chestia de calitatea vieții, siguranța pe care o simți aici din partea instituțiilor, din partea sistemelor sanitare. În România nu există. Eu, de exemplu, dacă am nevoie de ajutor din partea unei instituții românești, mă lovesc de bariere, de niște anomalii ale sistemului care, teoretic, nu ar trebui să existe. Pentru că aici, nu știu, ca cetățean străin, rezolv toate chestiile mult mai rapid decât la mine în țară. Plus, nepotismele, o grămadă de persoane care n-au nimic de-a face cu funcțiile pe care le ocupă. Nepoata mea a terminat o facultate și nu își găsește un loc de muncă niciunde. După doi ani de zile de căutări de muncă, îmi spune: «Nașule, caută-mi ceva la Viena, că nu mai pot să stau».”

„Nu suntem în bărci în Mediterană și nu ne împușcă nimeni”

Bianca Ițariu, 41 de ani, este medic internist și locuiește în Austria din 2008. „Am venit azi la vot să-mi exercit dreptul ca cetățean român din diaspora, cum sunt și alte câteva milioane, și să contribui prin hotărârea mea la mersul treburilor”, spune ea.

Bianca Ițariu, 41 de ani, este medic internist și locuiește în Austria din 2008. Secția de votare 19 de la Institutul Cultural Român din Viena

„Extremismul mi se pare o problemă majoră, ca peste tot în lume, și mi se pare important să continuăm să trăim în pace – pentru că încă trăim în vremuri de pace – și să nu excludem pe nimeni. Deocamdată, atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană, în spațiul Schengen suntem foarte răsfățați, pentru că nu mai avem granițe. Asta ne permite mie și milioanelor de români și de cetățeni ai Uniunii Europene să ne mișcăm liber. Nu suntem în bărci în Mediterană și nu ne împușcă nimeni.”

„Eram copil și îmi amintesc cum era când erau granițele închise și cum am mers prima dată în Germania cu autobuzul, cu controale la graniță: eram ca sardelele în autobuz și așteptam să vedem ce se întâmplă. Trebuie să ne gândim pentru copiii noștri ce avantaje sunt că pot să călătorească liberi. Deci scenariul cel mai de groază ar fi închiderea granițelor.”

Votant român la Secția 19 de la Institutul Cultural Român din Viena

„Diaspora e foarte pestriță, trebuie să spunem. Și la noi în familie aveam discuții cu tatăl meu – cred că la penultimele alegeri, când am stat patru ore în frig ca să votez – și tatăl meu spunea: «Voi din diaspora ne dictați nouă din țară ce să facem». Acesta e dreptul nostru democratic, pentru că și diaspora contribuie ca motor economic la tot ce se întâmplă în țară. Eu mă întorc tot timpul cu drag în țară și îmi place să le arăt copiilor mei cum se dezvoltă societatea.

„Sunt foarte mândră să fiu româncă și să fiu în diaspora. Existăm, la fel cum există și cei din România, și ne exercităm dreptul democratic.”, a încheiat Bianca Ițariu.