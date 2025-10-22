Cătălin Drulă: „Cred că președintele își dorește ca eu să fiu primarul Capitalei” / Drulă a depus o lege pentru aplicarea referendumului convocat anul trecut de Nicușor Dan

Cătălin Drulă și Nicușor Dan participă la lansarea candidatului USR Sector 3 pentru funcţia de primar al sectorului în București, 21 Ianuarie 2024. Inquam Photos/Saul Pop

Candidatul USR pentru Primăria București, Cătălin Drulă, a depus miercuri la Parlament un proiect de lege pentru ca rezultatul referendumului de anul trecut din București să devină lege. Drulă spune că a discutat proiectul cu președintele Nicușor Dan și că a convenit cu el asupra formei finale. Nicușor Dan „își dorește” ca Drulă să devină noul primar general, susține candidatul USR.

Cătălin Drulă a spus, într-o conferință de presă organizată miercuri la Parlament, că proiectul de lege „transpune exact întrebarea adresată bucureștenilor” la referendumul de anul trecut, cu privire la bugetul Capitalei.

Atunci, bucureștenii au răspuns la următoarele două întrebări:

Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită Autorizațiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?

La prima întrebare, 66% dintre cei care au votat au răspuns afirmativ, iar la a doua 64%.

„Prin adoptarea acestui proiect revenim la normalitate. Avem un singur oraș. Nu 7 felii. Metroul M5 să îl continuăm, încă 800 km de regele de termie, reabilitări”, a spus Drulă.

Candidatul USR, care este în prezent deputat de Timiș, și de aceea a putut depune proiectul legislativ, a spus că a cerut adoptarea proiectului în procedură de urgență: „Acest proiect de lege nu introduce nicio taxă nouă. E vorba de banii noștri, și bucureștenilor”.

„Nu cred ca se va opune niciun partid”

Cătălin Drulă a spus că „acum se poate vedea orice formă de ipocrizie” în cazul în care unele partide politice nu vor vota proiectul.

„Acest proiect este formal semnat în numele meu, dar nu-mi aparține. El aparține acestui oraș și bucureștenilor. N-am văzut niciun partid care să zică ca nu-și doresc asta”, a spus Drulă

HotNews l-a întrebat pe Cătălin Drulă de ce a decis să depună proiectul abia acum, moment care coincide cu momentul stabilirii datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, având în vedere că referendumul a avut loc acum aproximativ un an.

„După cum ați văzut anul trecut, voința politică a fost să se meargă pe aceeași cale. Eu cred că acum este oportun acum. E important să arăți ipocrizia. Vreau ca acest proiect să treacă rapid prin comisii, vreau să văd poziționarea contracandidaților mei”, a răspuns Drulă.

Proiectul de lege poate fi citit mai jos:

Ce spune Cătălin Drulă întrebat dacă are sprijinul lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: M-am întâlnit cu președintele acum două săptămâni

Întrebat de jurnaliști dacă se bazează pe sprijinul președintelui Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei, Drulă a spus că „mă bazez doar pe sprijinul bucureștenilor. Programul, echipa. Ce îmi dă forță în această campanie sunt interacțiunile din stradă cu bucureștenii”.

„Relația mea cu Nicușor Dan e publică”, a adăugat candidatul USR când a fost întrebat dacă i-a transmis președintele susținerea sa pentru cursa electorală.

Întrebat dacă simte susținerea lui Nicușor Dan, Cătălin Drulă a spus: „Da, absolut. Cred că își dorește ca eu să fiu primar”.

„Acum două săptămâni am discutat detaliile proiectului depus astăzi cu Nicușor Dan, la Cotroceni. L-am discutat cu el. E de acord cu această formă. Este un proiect tehnic care implementează ceea ce scrie în referendum”, a mai spus el.

În ce condiție este dispus Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a fost întrebat dacă este dispus să se retragă din cursa pentru București în cazul în care candidatul PSD va avea un avantaj și va fi nevoie de o colaborare a candidaților de dreapta pentru a învinge candidatul PSD. Întrebat dacă se va putea retrage în favoarea candidatului PNL, care ar putea fi Ciprian Ciucu, Drulă a spus că el nu cere nimănui să se retragă.

„Singurul lucru care m-ar determina să mă retrag ar fi ca atunci când merg pe stradă bucureștenii să nu vrea proiectul meu”, a spus el.

Drulă a vorbit și despre cele mai recente sondaje, care îl dau pe Daniel Băluță, de la PSD, favorit pentru București, urmat de candidații PNL și USR.

„Au mai fost cazuri. Eu nu am… Anul trecut ne spuneau de la PNL ca domnul Burduja are 27%, iar a doua zi domnul Burduja a luat 7%. Discuția e excesivă despre cote, sondaje. Bucureștenii vor decide cine conduce. Și e un lucru frumos, vedem la finalul zilei pe cine au votat bucureștenii”, a spus Drulă.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, a decis marți coaliția de guvernare, iar fiecare partid va avea candidat propriu. Urmează ca Guvernul sa oficializeze decizia printr-o Hotărâre de Guvern.