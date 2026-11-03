Alegeri SUA: Ce spune clipul care leagă prețul ouălor de armele trimise Israelului și care a bulversat cursa din Michigan pentru Senatul SUA 

Deși echipa democratulului Abdul El-Sayed s-a delimitat de clip, fosta lui adversară din alegerile interne ale Partidului Democrat, Haley Stevens, a anunțat că îl va vota pe republicanul Mike Rogers.

În octombrie 2026, în spațiul mediatic american a apărut un clip electoral de un minut care leagă costul ridicat al ouălor de armamentul trimis Israelului de Statele Unite ale Americii.

Protagoniștii filmulețului sunt doi americani de vârstă mijlocie, un el și o ea, care în contextul spotului formează un cuplu. În timpul cumpărăturilor, femeia îi cere partenerului său să pună ouăle înapoi pe raft, spunând că cei șapte dolari pe care i-ar da pe ele trebuie puși deoparte, pentru a finanța „uciderea palestinienilor” în Gaza.

„Ce? Nu sponsorizăm deja Israelul cu 4 miliarde de dolari pe an?”, o întreabă bărbatul.

„Da, iar acum le dăm alți 26 miliarde de dolari”, vine răspunsul partenerei sale.

Cine a creat spotul electoral

Clipul a fost publicat și promovat pe Internet pentru a susține campania lui Abdul El-Sayed, care candidează din partea Partidului Democrat pentru un mandat de senator al statului Michigan în Senatul SUA. Însă clipul nu a fost realizat la inițiativa politicianului democrat, iar echipa lui de campanie s-a delimitat public de el, conform publicației The Washington Post.

Spotul electoral este, de fapt, opera unui comitet de acțiune politică (prescurtat „PAC” în limba engleză) intitulat „Rebellion PAC”. Comitetele de acțiune politică sunt organizații care strâng fonduri pentru a susține sau chiar ataca politicieni care candidează în alegerile americane.

Ziarul The New York Times a scris că Rebellion PAC a fost creat în 2020, de comentatorul politic Cenk Uygur, pentru a susține candidați progresiști în alegerile pentru Camera Reprezentanților din Statelor Unite. El însuși a candidat, în acel an, pentru un loc în camera inferioară a Congresului SUA.

În 2024, comitetul de acțiune politică înființat de Uygur l-a susținut pe acesta în încercarea de a obține nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din acel an. Demersul a eșuat, Democrații susținând-o în cele din urmă pe vicepreședinta Kamala Harris. Tot atunci, scrie The Washington Post, a apărut o primă versiune a clipului controversat care anul acesta a legat costul ouălor de alianța militară dintre SUA și Israel.

Cine este Cenk Uygur

Cenk Uygur este fondatorul rețelei „The Young Turks”, una dintre cele mai cunoscute televiziuni online din SUA. Inițial o emisiune radio de tip „talk-show”, The Young Turks s-a mutat online, pe Youtube, începând cu data de 21 decembrie 2005. Astăzi, canalul principal al rețelei are aproape 6,8 milioane de abonați, iar videoclipurile postate în peste 21 de ani de existență au fost văzute de peste 7,6 miliarde ori.

Rețeaua The Young Turks este cunoscută în mediul online american drept o instituție media progresistă și de stânga. De-a lungul timpului, comentatorii săi politici au criticat în termeni foarte duri politicienii Republicani și Democrați care susțin înarmarea Israelului, stat pe care-l acuză că a comis un genocid în Fâșia Gaza.

Ce a spus Abdul El-Sayed despre Israel și Gaza

Abdul El-Sayed a criticat la rândul lui acțiunile Israelului din timpul ultimei campanii militare din Gaza, declanșată ca urmare a atacului terorist comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 (1200 de israelieni uciși și alți 250 luați ostatici). Într-un podcast din 2024, politicianul Democrat a spus că Israel comite genocid în Gaza. Ulterior, într-o emisiune CNN din aprilie 2026, El-Sayed a afirmat că guvernul israelian și gruparea teroristă Hamas sunt la fel de „malefice”.

Potrivit The New York Times, care citează date obținute de la Ministerul Sănătății din Gaza, în enclava palestiniană au murit peste 74.000 de oameni în ultimii trei ani. În noiembrie 2024, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe care îl acuză că a comis crime împotriva umanității în Gaza.

Conflictul arabo – israelian, temă de campanie în SUA

Din cauza criticilor la adresa Israelului, Abdul El-Sayed a fost acuzat de oponenții săi politici inclusiv de „antisemitism”. A fost criticat, de asemenea, pentru asocierea cu Hasan Piker, nepotul lui Cenk Uygur, și unul dintre cei mai populari streameri politici de pe platforma Twitch.

Hasan Piker este la rândul lui un comentator politic controversat, fiind criticat de Republicani și Democrați pentru afirmațiile făcute de-a lungul timpului despre conflictul dintre Hamas și Israel, dar și despre atacul terorist din 11 septembrie 2001.

„Dacă evreii din America continuă să promoveze ideea că sunt implicați exclusiv în cauza Israelului, până la urmă cineva va trece la fapte – și, rețineți, nu împotriva statului Israel, ci împotriva evreilor americani”, a declarat Hasan Piker în cadrul unei transmisii pe Twitch din august 2026, potrivit televiziunii americane NBC. Abdul El-Sayed s-a delimitat oficial de comentariile susținătorului său.

Subiectul Israel este și cel care ar fi produs ruptura dintre Abdul El-Sayed și Haley Stevens, contracandidata lui Democrată din timpul alegerilor primare pentru Senatul SUA, scrie publicația britanică The Guardian. Stevens este o susținătoare convinsă a statului israelian, iar duminică și-a surprins colegii de partid anunțând că-l va vota pe contracandidatul Republican al lui El-Sayed, Mike Rogers, și el perceput drept pro-Israel de o parte a opiniei publice din SUA.