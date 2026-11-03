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Actualitate

Alegeri SUA: Ce spune clipul care leagă prețul ouălor de armele trimise Israelului și care a bulversat cursa din Michigan pentru Senatul SUA 

Răzvan Filip
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Deși echipa democratulului Abdul El-Sayed s-a delimitat de clip, fosta lui adversară din alegerile interne ale Partidului Democrat, Haley Stevens, a anunțat că îl va vota pe republicanul Mike Rogers. 