Alegeri SUA. „Indiferent de cine câștigă, situația politică va rămâne instabilă”. Cum votează americanii și la ce să fim atenți în această noapte

Alegerile din SUA „diferă sensibil față de cazul românesc” și, deși sunt sute de mandate în joc, doar câteva lupte vor fi cu adevărat decisive, spune Luciana Ghica, experta în relații internaționale și profesoară la Facultatea de Științe Politice a Universității București.

Profesoara explică, pentru publicul HotNews, cum funcționează alegerile de la mijlocul mandatului și ce aleg acum americanii.

„Un strănut nedemocratic american poate genera gripe semnificative în restul lumii”, spune Luciana Ghica.

HotNews: – Care este importanța alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA?

Luciana Ghica: – În mod tradițional, aceste alegeri sunt un indicator al susținerii pentru președinte și pentru măsurile executivului condus de acesta, configurând atât următoarele alegeri, în special prezidențiale, cât și dinamica restului mandatului președintelui în exercițiu.

Luciana Ghica. Foto: Cristian Nistor / Agerpres

„Un strănut nedemocratic american”

Din 1946 până în prezent, 90% din alegerile pentru Camera Reprezentanților de la mijlocul mandatului prezidențial au fost pierdute de partidul din care provenea președintele. Senatul însă are capacitatea de a bloca schimbările pe care o nouă cameră le poate propune, iar guvernatorii și legislaturile din fiecare stat federal pot la rândul lor influența în mod decisiv procesele politice interne la nivel federal, deci este important să urmărim aceste alegeri într-un context instituțional și electoral mai larg.

Dată fiind poziția pe care SUA a dezvoltat-o în sistemul politic, economic și cultural internațional de după cel de-Al Doilea Război Mondial și în special după Războiul Rece, un strănut nedemocratic american poate genera gripe semnificative în restul lumii.

„Indiferent de cine câștigă, situația politică va rămâne instabilă”

– Ce se schimbă la Washington în funcție de cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul?

– Indiferent de cine câștigă, situația politică va rămâne instabilă atât în SUA, cât și internațional.

Dacă democrații vor reuși să obțină majoritatea în ambele camere este posibil să aibă loc mai multe investigații ale abuzurilor actualei administrații și poate chiar destituirea președintelui.

Pe măsură ce presiunea următoarelor alegeri prezidențiale va crește, cea mai probabilă destituire ar putea fi însă a secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Fără o coordonare strategică mai bună și fără vizibilitatea unor lideri care să ofere alternative narative puternice și soluții credibile, echitabile și de impact la ceea ce a construit și deconstruit până acum Donald Trump, aceste acțiuni s-ar putea însă să nu se traducă și într-un avantaj electoral semnificativ în următoarele alegeri pentru democrați.

Scenariul unui Senat republican

Dacă republicanii reușesc să păstreze controlul Senatului, blocajul instituțional va continua și este posibil ca acțiunile de forță ale administrației actuale împotriva unora din normele și instituțiile democratice să se intensifice. De asemenea, dată fiind tensiunea din ce în ce mai crescută în rândul Partidului Republican, dar și în rândul loialiștilor lui Trump, este posibil să vedem mai multe destituiri, demisii și potențiale noi scandaluri, cel mai probabil legate de corupție la cel mai înalt nivel.

În ambele situații, este de așteptat ca guvernul american să continue să se implice mai mult sau mai puțin haotic în conflicte internaționale, iar numărul protestelor de stradă să crească și să se coaguleze în mișcări de amploare și în SUA.

În situația momentan cel mai puțin probabilă a câștigării ambelor camere de către republicani există un risc crescut de deteriorare accentuată a climatului democratic din SUA, precum și de facilitare ori de creștere a susținerii retorice și chiar financiare a discursurilor și acțiunilor antidemocratice în alte state, în special în Europa.

Cum funcționează alegerile din SUA

– Ce e diferit în felul în care se votează în SUA față de România?

– Durata mandatelor, tipul de reprezentare și procedurile electorale pentru desemnarea membrilor celor două camere ale Congresului diferă sensibil față de cazul românesc.

Spre deosebire de multe state europene printre care și România, SUA este un stat federal, iar membrii Congresului sunt aleși printr-un sistem de vot majoritar, nu proporțional.

Populația cu drept de vot trebuie să se înregistreze individual pentru a putea vota și procesul de vot nu are loc doar în data desemnată a alegerilor, ci, în funcție de prevederile fiecărui stat federal, fiecare cetățean înregistrat poate vota într-o perioadă mai îndelungată, prin corespondență.

Senatul este compus din câte doi reprezentanți din fiecare stat, indiferent de dimensiunea populației acestuia, aleși pentru un mandat de 6 ani. Cei 100 de senatori nu sunt aleși toți odată, ci câte o treime la fiecare doi ani.

Camera Reprezentanților are un mandat semnificativ mai scurt, de doar 2 ani, iar membrii sunt aleși toți în același timp în cadrul unor circumscripții trasate pentru a reflecta dimensiunea populației.

În teorie, există un reprezentant pentru circa 750.000 de cetățeni. În practică, pentru a asigura cel puțin un loc în Camera Reprezentanților din partea fiecărui stat, unele circumscripții au o populație mult mai mică și, dat fiind sistemul de scrutin majoritar, un impact mult mai mare asupra rezultatelor finale decât în sistemele de vot proporționale cum este cel românesc.

Cea mai scumpă campanie electorală din SUA

Modul de finanțare a campaniilor electorale este, de asemenea, diferit. Există limite cu privire la donațiile electorale pe care candidații le pot primi. Totuși, există, de asemenea, posibilitatea de creare a unor grupuri de susținere a candidaturilor, teoretic independente de echipele de campanie ale candidaților. Aceste grupuri pot primi și cheltui fără restricții semnificative, influențând frecvent în mod decisiv procesul electoral.

Aceste alegeri sunt considerate cele mai scumpe din istoria SUA, până în prezent fiind declarate cel puțin 9,5 miliarde de dolari ca donații electorale, în majoritate strânse de către grupurile independente de susținere. Dat fiind că declararea se face periodic în timpul campaniei, se estimează că suma totală se va ridica de fapt la valoarea de 12 miliarde, adică aproximativ întregul PIB al Islandei sau cam 2-3% din PIB-ul prognozat al României pentru 2026.

Cauzele republicane au strâns cei mai mulți bani atât în general, cât și de la mari donatori. Cea mai mare donație electorală, de circa jumătate de miliard de dolari, îi aparține lui Elon Musk care a investit în candidați și campanii republicane, în special în Texas unde are interese comerciale și industriale semnificative. Majoritatea cheltuielilor declarate până în prezent în toate aceste campanii din 2026 par a se fi dus către publicitate electorală TV.

Doar câteva zeci de locuri urmează să fie cu adevărat disputate

Cu două săptămâni înaintea alegerilor pentru Camera Reprezentanților, doar circa 50-60 de locuri din cele 435 erau considerate cu adevărat competitive, Partidul Democrat mizând pe aproape 200 de locuri sigure sau aproape sigure, iar Partidul Republican numărând cam 180 de locuri sigure sau aproape sigure.

În baza sondajelor, pentru cele 50-60 de locuri cu adevărat disputate, momentan avantajul pare să fie tot în favoarea democraților. Cursa în cadrul Senatului pare a fi ceva mai strânsă și nu este sigur dacă democrații vor putea prelua majoritatea.

În același timp cu alegerile pentru Congres au loc, de asemenea, referendumuri locale pe diverse tematici, precum și alegeri pentru legislaturile la nivel de stat federat și pentru 39 de guvernatori.

Având cea mai înaltă poziție ce poate fi obținută prin vot popular la nivel de stat federat sau teritoriu, guvernatorii pot influența administrarea următoarelor alegeri, modul în care statele răspund guvernului federal, precum și protecția în fiecare stat a unor drepturi neprotejate la nivel federal, precum cele reproductive, un subiect semnificativ în dezbaterile politice locale.

În acest ciclu electoral, în mod neașteptat, mulți din guvernatorii actuali nu candidează pentru un nou mandat, astfel încât va exista o împrospătare mai amplă a acestor funcții decât cea obișnuită.

Toți acești factori vor genera noi dinamici de putere în cadrul fiecărui partid, între cele două partide, dar și între autoritățile și legislaturile statelor și cele federale.

Care sunt temele majore ale acestor alegeri

– Care sunt cele mai mari lupte din aceste alegeri?

– Deși, așa cum am menționat deja cam 50-60 din locurile pentru Camera Reprezentanților sunt realmente disputate, datele sugerează că doar 35 de circumscripții din cele 435 ar putea fi decisive în stabilirea câștigătorilor majorității. Din acestea 35, pentru cam o treime este extrem de dificil de prezis rezultatul.

Cele mai frecvente teme de campanie țin de starea economiei și costul vieții, în mod particular creșterea prețului petrolului care afectează foarte mult și populația din zone agricole, un bazin electoral major pentru Donald Trump și republicani în alegerile precedente. Celelalte teme majore sunt drepturile reproductive, imigrația, sistemul de sănătate publică, calitatea democrației, războiul din Iran, precum și costurile sociale și de mediu generate de centrele de date și de inteligența artificială.

Toate scenariile pentru Trump

– Dacă ne uităm la mandatul actual al lui Donald Trump, care este riscul de „impeachment”

– Procedura de impeachment are două etape – punerea sub acuzare, de care este responsabilă Camera Reprezentanților, și respectiv judecarea în vederea destituirii, de care este responsabil Senatul.

În estimarea conservatoare potrivit căreia democrații reușesc să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților, dar republicanii păstrează majoritatea în Senat, este puțin probabil ca, fără sprijin din rândul republicanilor, Donald Trump să fie destituit. Este însă foarte posibil să aibă loc în noua Cameră investigații mai ample ale administrației sale, inclusiv declanșarea procedurii de punere sub acuzare.

Dacă democrații reușesc să câștige ambele camere și Senatul ajunge să judece punerea sub acuzare în vederea destituirii, există o șansă destul de ridicată ca Donald Trump să fie demis, stabilind astfel o premieră în istoria politică americană. Până în prezent, doar trei președinți au fost puși sub acuzare: Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) și Donald Trump (2019 și 2021), dar Senatul a respins prin vot demiterea.

Mai trebuie remarcat faptul că, dat fiind comportamentul de până acum al lui Donald Trump și al administrației sale, cu cât procedura de „impeachment” devine mai probabilă cu atât este mai probabil apelul emoțional, polarizant și radicalizant la propriul electorat. Din partea acestei administrații, în căutarea unui țap ispășitor și a unor modalități de a rămâne cu orice preț la putere, nu sunt excluse nici instigarea la violență, nici declanșarea unor noi conflicte internaționale sau escaladarea celor existente.

Ce se întâmplă dacă democrații obțin majoritatea în ambele Camere

– Cum o să arate viitorul mandatului lui Trump cu un Senat majoritar democrat?

– Teoretic, Donald Trump ar deveni mai izolat, fără multă libertate de acțiune. Dinamica va depinde foarte mult de modul în care acțiunile de influențare a procesului electoral din aceste zile vor fi instrumentalizate în special de către administrația Trump și cât de mult această instrumentalizare va submina încrederea publică în instituțiile publice și în legitimitatea rezultatului alegerilor.

Nu în ultimul rând, trebuie să nu uităm că sistemul american este unul prezidențial, cu un președinte cu puteri foarte mari, inclusiv drept de veto. Timpul rămas până la alegerile prezidențiale următoare este limitat, iar blocajele instituționale, precum și dialogul actual deficitar și problematic dintre executiv și legislativ vor continua să fie exploatate în principal în scopuri electorale.

Ce înseamnă alegerile americane pentru România

– Ce o să însemne aceste alegeri pentru România? Dar dacă vorbim despre războiul de la graniță, dintre Rusia și Ucraina?

– Situația este instabilă și va rămâne volatilă, atât în politica internă a României, cât și în regiune.

Fără schimbare de regim în Rusia și retragerea acesteia din Ucraina, gradul de risc este crescut pentru securitatea României, indiferent de cine câștigă alegerile în SUA. Consolidarea puterii discreționare și haotice a lui Donald Trump și destabilizarea democrației în SUA cresc însă semnificativ acest grad de risc, precum și costurile de asigurare a securității la nivel național, regional și internațional.

„Să privim politica nu doar ca pe un spectacol, ci ca pe o responsabilitate civică”

– Ce să urmărim în noaptea alegerilor? Care este unghiul din care ar trebui să le privim?

– Pentru cine nu este specialist în politica americană sau jurnalist, recomandarea mea ar fi ca în această noapte mai degrabă să dormim. Rezultatele finale se vor lăsa așteptate până când vor fi numărate voturile prin corespondență și rezolvate toate contestațiile. Spre deosebire de alegerile prezidențiale unde reprezentarea vizuală a progresului în numărarea voturilor poate fi palpitantă pentru un spectator obișnuit, aceste alegeri sunt mult mai dificil de urmărit.

Unghiul din care orice cetățean responsabil ar trebui să privească orice proces electoral este cel al calității actului democratic și al consecințelor dinamicii și rezultatelor electorale asupra calității democrației, respectării statului de drept, drepturilor și libertăților individuale și calității vieții. Iar pentru asta trebuie să ne mai putem și tragem sufletul și să privim politica nu doar ca pe un spectacol, ci în primul rând ca pe o responsabilitate civică.