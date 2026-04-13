Primul mesaj oficial al Kremlinului pentru Ungaria, dupa victoria lui Peter Magyar

Kremlinul a declarat luni că respectă votul maghiarilor, după ce prim-ministrul Viktor Orbán, un partener apropiat al Rusiei, a fost învins la urne de rivalul său, exprimându-și totodată speranța că va avea „contacte pragmatice” cu câștigătorul scrutinului de duminică, conservatorul proeuropean Peter Magyar, relatează AFP și Reuters.

„Ungaria a ales. Respectăm această alegere. Intenționăm să continuăm contactele noastre pragmatice cu noile autorități maghiare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice.

Premierul ungar Viktor Orban a pierdut puterea în fața lui Peter Magyar și a partidului său de centru-dreapta, Tisza, în urma alegerilor de duminică, după 16 ani la putere, o lovitură pentru aliații săi din Rusia și pentru Casa Albă, comentează Reuters.

„Așteptăm cu interes continuarea angajamentului nostru extrem de pragmatic cu noua conducere a Ungariei. Am luat notă de declarația lui Magyar privind disponibilitatea sa de a se angaja într-un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât și pentru Budapesta”, a spus Peskov.

Orban, care a vizitat Moscova ultima dată în noiembrie 2025, a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce a acuzat Kievul că sabotează livrările de petrol rusesc către țara sa, lucru pe care ucrainenii l-au negat. De asemenea, premierul ungar a amânat și, uneori, s-a opus sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Ungaria a continuat, de asemenea, să cumpere petrol și gaze de la Rusia, în ciuda războiului purtat de Moscova în Ucraina, în care Orban a declarat că nu dorește ca țara sa să fie târâtă, iar Moscova construiește o nouă centrală nucleară pentru Ungaria.