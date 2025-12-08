Alegerile din București, văzute prin ochii uneia dintre cele mai prestigioase agenții de presă din lume: Rezultat „semnificativ” pentru extrema-dreaptă, dar și „muniție” pentru Bolojan

Afișe electorale cu candidații pentru alegerile locale la Primăria Capitalei, în București, pe 23 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliție proeuropeană și aplicând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta, care era favorit să câștige, a scris agenția de presă Reuters duminică seara târziu, după scrutinul pentru Primăria Capitalei.

Influenta funcție era vacantă din luna mai, când independentul centrist Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale repetate, la un an după începerea celui de-al doilea mandat de primar, iar sondajele arătau că Bucureștiul era pe punctul de a deveni prima capitală a Uniunii Europene condusă de un politician de extremă-dreapta.

În schimb, Dan va fi înlocuit de Ciprian Ciucu, un aliat apropiat al premierului liberal Bolojan, care a obținut aproximativ 36%, potrivit rezultatelor preliminare oficiale citate de Reuters la momentul publicării articolului despre scrutinul din București.

Anca Alexandrescu, susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid de extremă-dreapta din opoziție, după cum cataloghează prestigioasa agenție internațională formațiunea condusă de George Simion, s-a clasat pe locul al doilea, cu aproximativ 22%, „un rezultat semnificativ pentru cel mai mare oraș al țării, care nu este un bastion al extremei-drepte”.

AUR, care ocupă primul loc în sondajele de opinie, se opune ajutorului militar acordat Ucrainei vecine, critică conducerea UE și susține politicile președintelui american Donald Trump, inclusiv în domeniul energiei și al imigrației.

Următoarele alegeri generale din România vor avea loc în 2028.

Alexandrescu l-a devansat pe social-democratul de stânga Daniel Băluță, al cărui partid este cel mai mare din coaliția guvernamentală și care a criticat planurile lui Bolojan de a reduce locurile de muncă și costurile din sectorul public.

„Va exista o schimbare în echilibrul de putere în cadrul coaliției guvernamentale”, a declarat Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai, pentru agenția citată.

„Această victorie (…) dă oxigen Partidului Liberal și asigură că coaliția guvernamentală va merge mai departe”, a mai spus profesorul.

Reuters notează și că este de așteptat ca Executivul să supraviețuiască unui vot de neîncredere (o moțiune de cenzură, n.r.) la sfârșitul acestei luni cu privire la reforma pensiilor din sistemul judiciar, iar victoria lui Ciucu, consideră agenția, „îi dă lui Bolojan muniție împotriva viitoarelor reacții negative”.

„Dincolo de această victorie, este probabil bine că această coaliție va continua, guvernul (…) a promis reforme și este timpul să le pună în aplicare”, este citat Ciprian Ciucu spunând duminică. „Voi contribui din poziția mea la nivel politic la realizarea acestor reforme”, a adăugat liberalul.

Reuters notează și că votul de duminică a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidențiale din cauza suspiciunilor de interferență a Rusiei în favoarea unui candidat de extremă-dreapta – referire la Călin Georgescu, care nu este numit în articol.

„Anularea alegerilor a aruncat România în cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, a expus vulnerabilitatea profundă a țării la atacuri hibride și dezinformare, a divizat alegătorii, a prăbușit piețele și a amenințat ratingul de investiții al țării”, mai scrie Reuters referindu-se de la decizia din decembrie anul trecut luată de Curtea Constituțională.

„Am votat pentru ca lucrurile să nu se schimbe în rău”, este citat spunând Șerban Riga, un ghid turistic în vârstă de 46 de ani. „Se pare că valul extremist este foarte periculos și trebuie să facem tot posibilul pentru a-l opri”, a adăugat bărbatul.