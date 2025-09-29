Alegerile din Moldova în presa străină. „A rezistat în fața agresiunii rusești”

Alegerile din Republica Moldova au atras atenția mai multor publicații și agenții de presă internațională care relatează pe larg despre campania electorală și despre miza scrutinului, văzută ca o alegere decisivă între Occident și reintrarea în sfera de influență rusă.

Partidul pro-european PAS conduce detașat în alegerile cruciale din Moldova care vor determina dacă țara rămâne pe drumul aderării la Uniunea Europeană sau este atrasă din nou în orbita Moscovei, scrie Politico.eu. Publicația notează că PAS conduce cu peste 44% din voturi față de cele doar 30% ale Blocului Patriotic pro-rus.

Alegeri într-un context economic dificil

PAS speră să obțină o nouă majoritate în Parlament, cu promisiunea că va duce Modova în UE în următorii cinci ani, însă acest lucru va fi cert doar în cursul zilei de luni când se va finaliza numărătoarea oficială a voturilor.

Este menționată și implicare Rusiei în procesul electoral și susținerea pentru blocul condus de fostul președinte Igor Dodon. „Rusia apasă pe toată pârghiile pentru a influența alegerile. Vedem eforturi fără precedent: mai mulți bani pentru cumpărarea de voturi, mai multă dezinformare cu mijloace AI amplificată prin rețele de trolli și mai multe resurse pentru pregătirea violențelor de stradă”, a declarat pentru Politico Stanislav Secrieru, consilier pentru securitate națională.

Agenția Reuters observă avantajul pe care PAS îl are în rezultatele parțiale și subliniază că diaspora ar putea avea din nou cuvântul decisiv, în condițiile în care moldovenii de peste hotare tind să susțină partidele pro-europene. „Dacă PAS nu reușește să obțină majortatea, va trebui să încerce să formeze o coaliție cu partide mai mici”, notează Reuters.

Este amintit faptul că, în campania electorală, opoziția a marșat pe problemele economice ale țării și pe ritmul lent al reformelor, nemulțumiri amplificate, potrivit autorităților, de dezinformarea pe scară largă, susținută de Rusia.

Nivelul inflației rămâne ridicat, în jur de 7%, iar moldovenii trebuie să suporte costuri mai mari pentru energia importată.

Viorica Burlacu, vânzătoare de fructe în Chișinău, crede că războiul din Ucraina a arătat că Moldova are nevoie de protecția Europei. „Ne este frică de război, nimeni nu-l vrea, așa că ne apropiem de Europa pentru puțină protecție”, spune femeia de 46 de ani.

Există și alte perspectivă, notează agenția. La Bălți, Maria Scotari (82 de ani) își aduce aminte de zilele fericite când era studentă în Uniunea Sovitică. „Ce era așa rău? Așa era viața. Eram studentă, totul era bine, totul era minunat”, spune bătrâna.

PAS, avantajat de prezența mare

Site-ul BBC observă tensiunile ce au precedat scrutinul și temerile legate de ziua votării. Este evocată declarația făcută de la urne de către președintele Maia Sandu care a spus că viitorul țării este în pericol, precum și declarația președintelui PAS Igor Grosu care a menționat, în intervenția de după închiderea urnelor, interferența „grupărilor criminale” susținute de către Rusia.

BBC menționează și numărul mare de alarme cu bombă care a afectat procesul de votare în diaspora moldovenească din țări precum Italia, România, Spania și SUA.

CNN preia o analiză Associated Press în care este subliniată confruntarea dintre pro-europeanul PAS și partidele pro-ruse, în care voturilor diasporei și atragerea nehotărâților va fi decisivă.

Este citat Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici Europene și Reforme, care a spus că o prezență mai mare avantajează PAS, care poate obține astfel majoritatea mandatelor în Parlament.

„Orice partid aflat la putere are tendința să se erodeze, iar în ultimii patru ani, Moldova a trecut prin crize multiple. După patru ani, în ciuda acestor crize, cred că putem spune foarte clar că Moldova a rezistat în fața agresiunii rusești” a spus Groza.