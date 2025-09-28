Liderul PAS face „o recomandare pe gratis” pentru forțele pro-ruse din Moldova. Mesaj după închiderea urnelor

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis „actorilor politici electorali” care încearcă să destabilizeze Republica Moldova să se gândească în primul rând la cetățenii țării. Totodată, liderul partidului de guvernământ de la Chișinău le-a cerut moldovenilor din străinătate să meargă să voteze în orele care au mai rămas până la închiderea urnelor și în diaspora.

„Le mulțumesc celor care au răspuns apelulu nostru de a participa la o decizie foarte importantă pentru Republica Moldova, care va determina viitorul țării pentru mulți mulți ani înainte. În cursul zilei am urmărit și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor cirminale susținute de Federația Rusă de a destabiliza situația, alarme cu bombă, alte provocări atât pe terit Republicii Moldova, cât și în afara țării”, a spus Igor Grosu, într-o declarație de presă susținută la scurtă vreme după închiderea urnelor de pe teritoriul Moldovei.

Grosu a cerut reprezentanților PAS din secțiile de votare „să fie vigilenți” până la închiderea procesului de numărare a votului.

„Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral din afara țării pentru că în Vest secțiile de vot sunt în continuare deschise. Mă adresez moldovenilor din diaspora de a merge și avota pentru viitorul Republicii Moldova”, a spus președintele Parlamentului de la Chișinău.

„Către actorii politici electorali care încearcă să trimită mesaje de destabilizare o recomandare pe gratis: vă rog să vă gândiți în primul rând la cetățenii Republicii Moldova, la viitorul țării și nu la interesele egoiste de partid”, a mai spus Igor Grosu